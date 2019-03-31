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印度公開賽／麟洋配29分鐘直落二印尼組合　合拍第三冠到手

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▲▼羽球男雙組合王齊麟、李洋，麟洋配 。（圖／取自BADMINTONPHOTO）

▲羽球男雙組合王齊麟、李洋 。（圖／取自BADMINTONPHOTO）

記者謝孟儒／綜合報導

世界羽聯(BWF)超級500賽印度公開賽，剛剛拿下超級100賽奧爾良大師賽男雙冠軍的「麟洋配」王齊麟／李洋，一路挺進冠軍戰，對上印尼組合蘇華迪（Ricky KARANDASUWARDI）／普拉塔瑪（Angga PRATAMA），最終麟洋配以直落二（21：14、21：14）順利擊敗對手，拿下合拍第三冠！

目前世界排名55的王齊麟／李洋，4強賽直落二擊敗頭號種子丹麥組合阿斯特魯普(Kim ASTRUP)／拉斯姆森(Anders Skaarup RASMUSSEN)，挺進冠軍戰，對上排名91的印尼組合，雙方過去從未交手過，本次首局麟洋配一開始陷入落後，不過很快以16：13反超。

請繼續往下閱讀...

印尼組合網前失誤，麟洋配再拿一分，王齊麟重砲回擊18：14，印尼組合回擊出界，李洋連殺20：14，印尼組合出界21：14拿下局點，僅花12分鐘就逆轉拿下首局。

第二局雙方多拍來回之後，印尼組合出現失誤，可惜王齊麟出界雙方1平，王齊麟連續重砲拿分，不過李洋掛網3：2，李洋反拍美技讓印尼回擊掛網，王齊麟背後擊球防守，又讓對手掛網8：5，印尼組合挑戰失敗掉分，印尼回擊掛網，麟洋配11：6。

王齊麟對角進攻取分，可惜下球出界，李洋抓住接發節奏回擊，印尼也回一個重砲，李洋網前回擊14：9，王齊麟發球失誤，不過很快讓對手回飛，李洋近身球反擊16：10，印尼組合網前反應不及，王齊麟頻送出重砲，麟洋配出現冠軍點21：14獲勝，只花了29分鐘就收下冠軍。

王齊麟／李洋今年一月才開始搭擋出征國際賽事，先拿下超級300賽西班牙大師賽冠軍、超級300賽瑞士公開賽亞軍、超級100奧爾良大師賽冠軍後，再度收穫印尼公開賽冠軍，不但是合拍第三冠，也是兩人合拍以來最高等級的賽事冠軍。

關鍵字： 印度公開賽
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