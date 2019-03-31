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北海道直擊／快看！監督隔空擊掌　王柏融笑開懷

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▲▼北海道日本火腿鬥士隊開幕系列戰第三戰,日本火腿鬥士,王柏融和教練緒方耕一。（圖／記者季相儒攝）

▲跑壘教練緒方耕一示意監督栗山英樹隔空擊掌，王柏融也露出笑容。（圖／記者季相儒攝）

記者王真魚／札幌報導

「大王」王柏融31日對戰歐力士，先發第5棒左外野，單場雙安貢獻1分打點，日職生涯首打點進帳，監督栗山英樹當時坐在休息室開心與大王隔空擊掌慶祝，跑壘教練緒方耕一示意後，王柏融也露出笑容。

王柏融昨天敲出日職生涯首安，今天對歐力士3連戰最後一場，首打席雖吞下三振，但4局擔任首名打者敲出右外野安打，連2戰安打，5局2出局一三壘有人時，球數一開始處於落後，與對手纏鬥至滿球數，順利敲出德州安打，助火腿添得保險分，生涯首打點進帳，也將對方先發投手榊原翼打退場，8局從歐力士投手宮西尚生手中敲出中外野飛球出局，賽後獲選英雄訪問。

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敲出打點安打站上壘包後，跑壘教練緒方更一拉了王柏融的手，指向休息室，向他示意監督開心和他隔空擊掌，王柏融會意之後，也露出笑容。

栗山監督賽後受訪笑說：「很替他開心！雖然沒有一定要擊到掌，但這樣的動作，我相信他有收到鼓勵。」王柏融也很開心能夠為球隊建功：「當下就是告訴自己一定要打到球，那一打席感覺特別流暢，沒有像前幾打席的拘謹、不敢出棒，算是找回自信。」

關鍵字： 王柏融日職北海道火腿栗山英樹
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