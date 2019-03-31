運動雲

> >

企聯射箭／狀元鄧宇成、譚雅婷加持　甲山林混雙居第一

ETtoday運動雲

▲▼ 譚雅婷、鄧宇成 。（圖／企業射箭聯盟提供）

▲譚雅婷、鄧宇成。（圖／企聯射箭聯盟提供）

記者洪偵源／新北報導

企業射箭聯賽31日在國體大舉行開季首戰，握有男女選秀狀元鄧宇成、譚雅婷的甲山林，在混雙強勢出擊，攜手替甲山林於混雙項目積分榜暫居領先。

請繼續往下閱讀...

●下載《ETtoday新聞雲APP》中職精彩直播賽事不漏接

●中職賽事直播看《播吧》

甲山林在選秀會選進世大運銀牌鄧宇成以及里約奧運國手譚雅婷，企聯首戰兩人也在混雙首戰攜手，並在鄧宇成連續6支10分箭加持下，以6比0擊敗羅偉旻、林芝渝的台南隊。

鄧宇成表示，其實自己在企聯的初登板頗為緊張，但能連續滿靶，感覺自己突然能進入狀況，譚雅婷也說，有賴鄧宇成射得好。

企聯賽制採積分制，所得分數即是積分數字，男子、女子團體、混雙與男子、女子個人組都有積分排名制，例行賽結束後，取積分排名前4的隊伍晉級季後賽。

賽距離採奧運模式70公尺，五戰積分制中第一點為女子個人賽，第二點為男子個人賽，第三點為混雙賽，第四點為女子三人賽，第五點為男子三人賽，每一企業隊伍至少遴派三男三女以上之選手參賽，每位選手各場次僅能參加兩項。

開幕戰結果如下：女子團體組青年隊和甲山林積點同為6分，個人組台南隊、凱撒和青年隊都是6分；男子團體組寒舍、凱撒和台南隊同為5分；男子個人組中銀、台南和青年隊各6分；混雙以甲山林6分排第一。

關鍵字： 企聯射箭譚雅婷
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

薄紗辣妹跨坐大腿！他春酒被肉彈洗臉　爽完5秒...超慘下場曝光

熱門新聞

日職／火腿3比1退歐力士　王柏融貢獻2安1打點獲選勝利英雄

中職／強襲安打後暖心道歉！林益全站出口等李振昌

日職／王柏融守備發生瑕疵　第2打席生涯2安出爐

獨角獸波辛基斯遭控性侵　涉案竟是比賽重傷後數小時

日職／王柏融、陽岱鋼2台將登日媒　Yoh桑近全版吸睛

中職／領先5分要4棒觸擊！伯納：在這聯盟分數永遠不夠

讀者回應

﻿

最新新聞

1富邦牛棚防禦率1.08　張竣龍：互相討論策略

2羅素助籃網贏下生死戰獲讚真領袖

3快看！監督隔空擊掌　王柏融笑了

4改嘟嘟16年前紀錄　翁瑋均欣賞穩

5吳世豪2.2局丟3分：太急躁反而沒品質

熱門新聞

1王柏融2安1打點　獲選勝利英雄

2強襲安打！林益全站出口等李振昌道歉

3王柏融守備瑕疵　第2打席生涯2安出爐

4波神涉性侵　重傷後數小時遭指控

5王、陽2台將登日媒　岱桑攻全版

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

熱門影音

全站熱門影音

王柏融日職首秀！出場曲、應援曲曝光

中華職棒30年_宣傳片

03_29 Lamigo vs 統一 七局上，獅隊上演DOUBLE PLAY，成功抓下2個出局數

楊家維逆轉三分砲5比4Lamigo　知念廣彌生涯首勝

03_30 Lamigo vs 統一 九局上，統一再請陳韻文上場關門成功！守下主場四連勝

韓國舞團神編舞！網讚夭壽強　精準重現名偵探柯南經典曲目

老父扮亡者躺棺材演練告別式　挽救葬儀事業背後真相超淚崩

男自撞摔邊坡「救我後座女友！」　警消找半天驚：全程只有他一個人

郭潤庭撒碎國旗跟韓粉爆衝突！　起底曾笑殉職飛官死好、國軍垃圾

金世正深情飆唱《有一種悲傷》　超標準中文咬字網驚嘆：神仙唱歌
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366