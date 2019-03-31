企聯射箭／狀元鄧宇成、譚雅婷加持　甲山林混雙居第一

▲譚雅婷、鄧宇成。（圖／企聯射箭聯盟提供）



記者洪偵源／新北報導

企業射箭聯賽31日在國體大舉行開季首戰，握有男女選秀狀元鄧宇成、譚雅婷的甲山林，在混雙強勢出擊，攜手替甲山林於混雙項目積分榜暫居領先。

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甲山林在選秀會選進世大運銀牌鄧宇成以及里約奧運國手譚雅婷，企聯首戰兩人也在混雙首戰攜手，並在鄧宇成連續6支10分箭加持下，以6比0擊敗羅偉旻、林芝渝的台南隊。

鄧宇成表示，其實自己在企聯的初登板頗為緊張，但能連續滿靶，感覺自己突然能進入狀況，譚雅婷也說，有賴鄧宇成射得好。

企聯賽制採積分制，所得分數即是積分數字，男子、女子團體、混雙與男子、女子個人組都有積分排名制，例行賽結束後，取積分排名前4的隊伍晉級季後賽。

賽距離採奧運模式70公尺，五戰積分制中第一點為女子個人賽，第二點為男子個人賽，第三點為混雙賽，第四點為女子三人賽，第五點為男子三人賽，每一企業隊伍至少遴派三男三女以上之選手參賽，每位選手各場次僅能參加兩項。

開幕戰結果如下：女子團體組青年隊和甲山林積點同為6分，個人組台南隊、凱撒和青年隊都是6分；男子團體組寒舍、凱撒和台南隊同為5分；男子個人組中銀、台南和青年隊各6分；混雙以甲山林6分排第一。