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中職／改寫嘟嘟16年前紀錄　翁瑋均欣賞學長沉穩

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▲Lamigo桃猿投手翁瑋均初登板首勝到手。（圖／記者陳立勳攝）
▲Lamigo桃猿投手翁瑋均初登板首勝到手。（圖／記者陳立勳攝）

記者陳立勳／台南報導

Lamigo桃猿31日交手統一7-ELEVEn獅隊，桃猿20歲新秀投手翁瑋均6局失2分，生涯一軍初先發獲得勝投，打破獅隊「嘟嘟」潘威倫最年輕初先發勝投紀錄。

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此役翁瑋均生涯首度在一軍出賽，先發6局用了80球，43個好球，被擊出2支安打，3三振，2次四壞球，僅被潘武雄敲出全壘打失2分，一軍初登板獲得勝投，以20歲又182天打破中職最年輕初先發勝投紀錄，原紀錄為統一潘威倫在2003年3月9日締造21歲又4天，翁瑋均獲選單場MVP。

翁瑋均表示，今天投球狀況就跟二軍開幕戰對中信兄弟那場差不多，先前在石垣島交流賽被打爆，這段時間最主要是心態調整，技術方面在小地方微調，還有變化球的控球。

第6局被潘武雄敲出2分全壘打，翁瑋均表示，本來就是設定內角球，結果偏高被打出全壘打，今天不滿意3次四壞球都是連續4個壞球，今天都有照著投球策略，跟捕手廖健富配得還不錯，2好3壞配大曲球主要是想說對方會鎖定直球。

改寫潘威倫紀錄，翁瑋均表示，要謝謝教練給他機會，不然沒辦法達成紀錄，從國中開始看潘威倫投球，很欣賞嘟嘟學長的投球，學長在場上很穩定，有什麼危機都可以沉穩面對，各種狀況都能控制，賽後特別留下首勝球，這一勝想要送給幫助過自已的教練與學長，以及今天到場來加油的家人們，才有今天這個紀錄。

關鍵字： 中職Lamigo桃猿
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