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中職／史上最強阻殺捕手　曾智偵訓練不馬虎

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▲統一獅隊邀請曾智偵擔任開球嘉賓。（圖／統一球團提供）
▲曾智偵。（圖／統一球團提供）  

記者陳立勳／台南報導

統一7-ELEVEn獅隊31日邀請傳奇OB球星曾智偵回娘家，擁有中職史上最高阻殺率，曾智偵賽前準備不馬虎，渴望可以跟跑者對決。

待在統一18年，曾智偵直到45歲才正式卸下球員身分，生涯阻殺率高達0.499，高居中職史上第一，曾智偵表示，在場上有很強烈的企圖心，當壘上有跑者，渴望跑者可以盜壘，可以跟跑者對決，但在賽前準備不馬虎，每天賽前擔任餵球投手20到30分鐘，不斷加強肌力，把練習當成比賽，每一球都戰戰兢兢，同時為了維持傳球手感，每一個回傳球給投手都是要投出尾勁，以前時常被開玩笑說傳球比投手球速還快。

曾智偵表示，捕手每個動作都很細膩，一般人以為捕手只有接球，但其實要拿總冠軍勢必都有資深補手，現在廖健富在桃猿有洪一中總教練帶領，相信會變成強力捕手，包括攻擊與阻殺。

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曾智偵認為，自己算是苦練型的選手，別人練1個鐘頭，自己必須要練2到3個鐘頭，職棒打到後面就是看誰體能好，深深體會技術要增長，建構在體能上，除了不容易受傷，意志力更堅強，專注力也會更好，可以打到45歲，有人稱他為老妖怪，他坦言30歲才進職棒，在職棒每一天當成最後一天。

曾智偵透露，以前每個禮拜一大家都是休息，但他反而是最累的時候，因為他都會要求自己跑5000公尺，另外衝刺200公尺，配合伸展與重訓，這種方式確實現在的選手有點受不了，隨著年齡增長改變，自己也當了教練，瞭解不是每個選手都一樣，要用不同的方法訓練。

關鍵字： 中華職棒中職曾智偵
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