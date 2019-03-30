中職／同鄉潘武雄情義相挺　潘威倫相隔552天奪勝



▲潘武雄。（圖／統一球團提供）

記者陳立勳／台南報導

統一7-ELEVEn獅隊30日9比6擊敗Lamigo桃猿，統一打下4連勝，統一潘武雄再次敲出關鍵安打，幫助同鄉潘威倫奪下相隔552天的勝投。

●下載《ETtoday新聞雲APP》中職精彩直播賽事不漏接

●中職賽事直播看《播吧》



請繼續往下閱讀...

潘威倫今天先發5局，失3分，2分自責分，繼2017年9月24日，相隔552天獲得勝投，而潘武雄單場5打數擊出2支安打，包辦3打點，其中第5局揮出超前比數的2分打點二壘安打，潘武雄獲選單場MVP，也是本周第2次。

潘威倫表示，很開心能夠贏球，感謝今天打擊非常捧場，加上捕手的引導，目前身體運作還OK，主要是比賽當中的感覺，第一場球賽在球的位置上還要再修正，雖然被敲2支全壘打，但感覺投球蠻順暢，只是可能球的品質沒那麼好，能投到144公里真的蠻意外，想說現在大概剩130幾公里，不過現在只能看身體狀況調整，把感覺維持下去。

同樣來自屏東縣萬巒鄉萬金村，潘威倫表示感謝同鄉情意相挺，也是有隊友一起共同努力才能贏球，其實與潘武雄沒有親戚關係，但從小住在同一個村莊，小時候彼此都認識，而且真的住得很近，大概只有3、400公尺，走路就可以到。

潘武雄表示，有時候嘟嘟在投球，自己好像打得比較好一點，昨天總教練黃甘霖還跟他說同鄉要先發，記得要幫助他，球隊在主場拿下4連勝，希望可以繼續下去，把好感覺帶到客場去，今天三振比較少，希望慢慢進步。