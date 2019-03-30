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中職／尼克斯尬潘威倫　運彩開盤看好桃猿

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▲▼中華職棒總冠軍賽第二戰,尼克斯。（圖／記者李毓康攝）
▲尼克斯。（圖／記者李毓康攝）  

記者陳立勳／綜合報導

統一7-ELEVEn獅隊30日持續在台南主場交手Lamigo桃猿，統一派出本土投手潘威倫擔任先發，對上桃猿洋投尼克斯（Michael Nix），統一近期3連勝，桃猿則是2連敗，運動彩券開盤桃猿讓統一1.5分，大小開10.5分。

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遊戲玩法共有讓分、不讓分、大小、單雙等四種，今日不讓分開盤，不讓分賠率統一7-ELEVEn獅1.95、Lamigo桃猿賠率1.55、讓分賠率開出Lamigo桃猿讓1.5分賠率1.85，統一7-ELEVEn獅獅受讓1.5分，賠率1.65、大小分開出10.5分，大分賠率1.75，小分賠率1.75、單數賠率1.50，雙數賠率2.05。

潘威倫去年受到傷勢影響，一軍只有出賽1場，就是對上Lamigo桃猿，先發6局被敲出11支安打，包括一發全壘打，1三振，失6分，5分自責分，被打擊率0.407。

尼克斯本季1場出賽，面對中信兄弟，先發7局被敲6支安打，4三振，1次四壞球，失掉3分自責分，吞敗，去年遭遇統一8場，拿2勝，對戰防禦率3.74，對戰被打擊率0.302，曾被潘武雄、鄭鎧文、高國慶轟過全壘打。

關鍵字： 中華職棒Lamigo桃猿統一7-ELEVEn獅尼克斯潘威倫運彩
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