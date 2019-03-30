中職／曹竣崵回娘家　自爆當年差點進不了統一



▲曹竣崵。（圖／統一球團提供）

記者陳立勳／台南報導

統一7-ELEVEn獅隊30日邀請傳奇OB球星回娘家，現任臺北城市科技大學棒球隊總教練曹竣崵透露當年差一點進不了統一。

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1999年曹竣崵加盟統一獅，當年拿下11勝5敗，防禦率2.48，奪下年度新人王與年度MVP，其中連3場完封被尊稱「曹三封」，曹竣崵表示，那時候會有好成績主要是膽識，沒有想太多，年輕球員就是要敢衝敢拚，反而生涯後半段就是想多了，他認為陳傑憲和蘇智傑放在以前那個年代一樣很難對付。

曹竣崵表示，生涯那一場無安打比賽對自己來說給他很多人生的啟發，其實比賽中好幾球都有可能形成安打，但隊友都幫忙守下來，團隊要做一件事，沒有人一起協助，事情沒有那麼順利，之前學校講座曾經說過，棒球人缺乏教育，連他自己都是，人生不是只有打棒球，回想當初退休真的覺得自己什麼都不會，感覺只會打球，奉勸職棒選手還年輕要多學習，他也是同樣的話告訴自己小孩，如同他到40多歲才讀研究所，是一件很辛苦的事情。

曹竣崵透露，以前就讀文化大學剛好與聲寶建教合作，聲寶隸屬台灣大聯盟，原本從文大畢業要打台灣大聯盟，當時上廣播節目，主持人問他以後進職棒想去哪一隊，他第一時間就想到統一，後來統一真的派人與他接觸，後來為了與台灣大聯盟合約「解套」，曹竣崵大二選擇休學，先去當兵兩年，再用「特考」名義進統一，之後中職才有選秀，他認為如果當年我沒上廣播節目，統一也不會來找他，趕在選秀前進職棒，一切都是最美好的安排。

曹竣崵摘新人王隔年挑戰日職加盟中日龍，3年後回到統一，2008年季中被交易到兄弟象，隔年球季結束退役，他透露原本2013年統一球團找他回來當教練，不過先答應徐生明去義大當教練，所以沒有成行。

曹竣崵表示，短短6年半在統一，回娘家抱著感恩的心情，台南球場都沒變，維持得很好。