中職／知念廣彌努力換首勝　標哥剪報裱框留念



▲統一獅隊知念廣彌與何信標。（圖／記者陳立勳攝）

記者陳立勳／台南報導

統一7-ELEVEn獅隊日籍洋投知念廣彌29日取得中職生涯首勝，今天統一獅隊球團部課長何信標特別剪報送給知念做紀念。

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特別把知念首勝新聞剪下並且裱框送給知念，統一獅隊球團部課長何信標表示，因為自己兒子也在日本唸書，同樣來自異鄉，可以體會那種在外打球的辛苦，而且知念真的很認真，每次訓練完自己都會在室內練習區旁邊投網子，看得出對於棒球的熱愛。

高中曾經獨自在日本打球，陳傑憲表示，先前開車載知念都會聊天，知念曾說過只有拚，就當給自己最後一次機會，相信知念一定比隊上所有選手更珍惜在場上的時間，因為沒有退路，希望他表現好，可以站穩洋將名額。

此外，陳傑憲認為，其實知念的老婆很辛苦，飛來台灣陪伴，看到知念那麼努力，反而會激勵到自己，如果不是對棒球充滿熱情，不可能一直努力到現在，知念每天訓練後都要泡熱水，只要對自己身體恢復有幫助，他都會堅持下去，今年開幕戰知念投得不好，比賽中就找他討論，隔天還找投手教練研究策略，知念平時在台南都會搭公車到處跑，知念實力不一定是最好，但態度肯定是很好的，包括知念都會記得其他球隊選手的名字與背號，去年在二軍訓練後，晚上還跑到台南球場看一軍比賽，並且在場邊做記錄。