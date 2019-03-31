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CBA／林志傑廣廈生涯最終戰？　31日晚間主場若輸告別

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▲林志傑、胡金秋。（圖／CFP）

▲林志傑。（圖／CFP）

記者林育正／綜合報導

受制於CBA每隊1名港澳台球員政策，以及即將到期的合約，31日晚間主場對上新疆的8強季後賽G3，很有可能是「野獸」林志傑在廣廈的最後一戰。10年的旅外生涯，有可能就此劃下句點。

今年剛好是林志傑在CBA的第10個球季，一路上他不曾轉隊，與廣廈榮辱與共，讓球迷總是感嘆「廣廈欠他一座冠軍」。去年殺到總冠軍戰敗給遼寧，與總冠軍失之交臂。今年的季後賽8強，碰上「中國字母哥」阿不都沙拉木率領的新疆，廣廈已陷入0比2落後的淘汰邊緣。儘管如此林志傑在G2更展現頑強意志，上場時間來到全隊最多的43分鐘，轟進6顆三分球拿下19分。

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新疆不僅有連NBA勇士隊都開出合約的得分好手阿不都沙拉木，季後賽更找來前騎士矮後衛費爾德(Kay Felder)助陣，以及在板凳待命的台灣射手周儀翔，得分能力較廣廈高上一個層級。8強戰採2-2-1賽制，因此31日回到主場的賽事，極有可能是林志傑在廣廈的最終戰。

36歲的林志傑下一步是退休還是延續生涯，留在中國還是返回台灣目前不得而知。不過ABL的寶島夢想家擁有老隊友陳世念、前台啤副領隊陳建州，以及同樣是黃金世代的「少俠」田壘，讓不少球迷期待林志傑能夠帶槍投靠。

「夢想家是支傾聽球迷意見的球隊，球迷懷念白館時期的『俠獸對決』，想要看田壘、林志傑『俠獸連線』，兩地季後賽結束後我們再安排會面，好好的談。」陳建州表示。許晉哲也說：「當然希望他們回來，從哪裡開始就從哪裡結束，不管是SBL或未來可能的職籃，都需要改變，而這樣的球星就值得爭取。」

▲費爾德、林志傑、阿不都沙拉木。（圖／CFP）

關鍵字： CBA旅外台將林志傑
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