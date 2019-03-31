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UVL／台北商大女排3比0力壓中山　突破校史最佳奪下季軍

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▲▼ UVL／大專排聯女公開一級季軍戰，台北商大。（圖／記者謝孟儒攝）

▲大專排聯女公開一級季軍戰，台北商大獲得季軍。（圖／記者謝孟儒攝，下同）

記者謝孟儒／台北報導

UVL大專排球聯賽31日在台北體育館進行公開男、女一級季軍戰和冠軍戰，公開女一級季軍戰由中山大學出戰台北商大，最終台北商大以3比0（25：11、25：20、25：22），直落三帶走季軍獎盃。

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中山大學已經連7年闖進四強，台北商大則是上次晉級四強已經是103學年度，再度闖進希望能創下佳績，值得一提的是，兩隊都沒有選手入選本屆亞俱盃國手，堪稱是素人為班底的兩支新星隊伍對決，唯一入選的台北商大李昀修，最後因為課業壓力沒有進入培訓。

▲▼ UVL／大專排聯女公開一級季軍戰，中山大學vs台北商大。（圖／記者謝孟儒攝）

第一局台北商大就頻頻快攻取得15比9領先優勢，中山大學僅能藉由對手失誤取分，李昀修發球直接得分、陳羽歆攻擊得分，中山頻頻救球可惜還是不及，台北商大順利以25比11拿下首局。第二局中山大學緊追至一分差，雙方15平，不過台北商大25比20順利先聽牌。

▲▼ UVL／大專排聯女公開一級季軍戰，中山大學vs台北商大。（圖／記者謝孟儒攝）

第三局台北商大隊長黃筑筠快攻，以6比3領先，不過攻擊出界讓中山追至7平並一分反超，陳羽歆、李順玉攻擊得分追至13平，中山楊子琳ace球得分，李昀修吊球、進攻連拿3分，台北商大21比20，黃筑筠快攻得分，台北商大取得賽末點，25比22收下勝利。

賽後台北商大教練鄭世賢提到，在北商帶了25年，「本屆突破隊史最佳成績當然很開心，比較欣慰的就是，球員的精神層面更提升、球隊氣氛也更好，就讓比賽過程更順利，第三局接球的節奏有點太急，跟攻擊手搭配也有點亂，先發四位大四，兩位大一，學生都是課業比較重，所以都鼓勵他們對排球保持熱忱和投入的積極度。」

▲▼ UVL／大專排聯女公開一級季軍戰，中山大學vs台北商大。（圖／記者謝孟儒攝）

稍早公開男一季軍戰由中原大學對上國北教大，最終由中原大學以3比1（25：22、25：20、22：25、25：11）收下季軍。

▼大專排聯男公開一級季軍戰，中原大學奪季軍。

▲▼ UVL／大專排聯男公開一級季軍戰，中原大學vs國北教大 。（圖／記者謝孟儒攝）

關鍵字： UVL大專排球聯賽
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