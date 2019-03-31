運動雲

> >

哈登大三元淘汰國王　西區季後賽8強排名順位確定

ETtoday運動雲

▲▼哈登50分大三元（圖／CFP）

▲火箭哈登（左）猛繳50分大三元擊敗國王（圖／CFP）

記者陳瑞浩／綜合報導

火箭31日靠著球星「大鬍子」哈登（James Harden）單場轟下50分、11籃板、10助攻大三元表現下，火箭以119比109擊敗國王，馬刺與雷霆因此搶下第7、8名成最後2支奪下季後賽席次球隊，晉級西區季後賽8強也全數出爐，排名依序為：勇士、金塊、拓荒者、火箭、爵士、快艇、馬刺、雷霆。

●下載《ETtoday新聞雲APP》中職精彩直播賽事不漏接

請繼續往下閱讀...

●中職賽事直播看《播吧》

哈登此役對戰國王全場轟下50分、11籃板、10助攻繳出強勢大三元，保羅（Chris Paul）則有22分、2籃板、4助攻、5抄截，卡培拉（Clint Capela）也貢獻24分、15籃板。國王雖然靠著榜眼巴格利（(Marvin Bagley III）20分、12籃板，希爾德（Buddy Hield）射進21分、波格丹維奇（Bogdan Bogdanovic）也拿下24分、9籃板、8助攻表現，但終場仍以10分差不敵火箭遭淘汰。

▲▼馬刺（圖／達志影像／美聯社）

▲馬刺連續22年打進季後賽（圖／達志影像／美聯社）

國王本季初曾看好可睽違13年再嚐季後賽滋味，但最後仍以以37勝39敗排名第9無緣晉級。國王被淘汰後，馬刺與雷霆戰績截至31日都寫下44勝32敗相同戰績，但馬刺本季對戰雷霆拿下2勝1敗對戰優勢，馬刺因此成為第7與雷霆則為第8，雙雙都晉級季後賽，雷霆在近6戰僅奪下1勝狀態驚險晉級，馬刺則是連續22季闖進季後賽。

西區季後賽8強席次分別為，勇士（1）、金塊（2）、拓荒者（3）、火箭（4）、爵士（5）、快艇（6）、馬刺（7）、雷霆（8）。

▼雷霆本季以西區老八晉級季後賽（圖／CFP）

▲雷霆衛斯布魯克、喬治。（圖／CFP）

關鍵字： NBA季後賽勇士金塊拓荒者火箭爵士快艇馬刺雷霆
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁

JHBL戰在起點，迎向最熱血的籃球季

ETtoday運動雲

03_30 富邦 vs 兄弟 六局下，POWER SWING！林書逸一棒逮到索沙的失投球，擊出右外野陽春全壘打

熱門新聞

中職／強襲安打後暖心道歉！林益全站出口等李振昌

中職／領先5分要4棒觸擊！伯納：在這聯盟分數永遠不夠

中職／猿獅用人破紀錄　陳鏞基隔590天站游擊

詹皇本季不打了　湖人正式宣告：例行賽關機

日職／王柏融、陽岱鋼2台將登日媒　Yoh桑近全版吸睛

中職／錯過日職3隊邀請　吳俊良：強求也沒用

讀者回應

﻿

最新新聞

1波神涉性侵　重傷後數小時遭指控

2哈波首轟費城人開季6轟隊史最多

3　2.2局達比修有生涯最短先發

4暴龍23分屠公牛　林書豪砍12+3+2

5耶里奇前3戰都開轟再一發平紀錄

熱門新聞

1強襲安打！林益全站出口等李振昌道歉

2領先5分要4棒觸擊！伯納：分數不夠

3猿獅破紀錄　陳鏞基隔590天游擊

4詹皇不打了　湖人宣告例行賽關機

5王、陽2台將登日媒　岱桑攻全版

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

熱門影音

全站熱門影音

王柏融日職首秀！出場曲、應援曲曝光

中華職棒30年_宣傳片

03_29 Lamigo vs 統一 七局上，獅隊上演DOUBLE PLAY，成功抓下2個出局數

楊家維逆轉三分砲5比4Lamigo　知念廣彌生涯首勝

03_30 Lamigo vs 統一 九局上，統一再請陳韻文上場關門成功！守下主場四連勝

韓國舞團神編舞！網讚夭壽強　精準重現名偵探柯南經典曲目

郭潤庭撒碎國旗跟韓粉爆衝突！　起底曾笑殉職飛官死好、國軍垃圾

男自撞摔邊坡「救我後座女友！」　警消找半天驚：全程只有他一個人

金世正深情飆唱《有一種悲傷》　超標準中文咬字網驚嘆：神仙唱歌

老父扮亡者躺棺材演練告別式　挽救葬儀事業背後真相超淚崩
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366