哈登大三元淘汰國王　西區季後賽8強排名順位確定

▲火箭哈登（左）猛繳50分大三元擊敗國王（圖／CFP）

記者陳瑞浩／綜合報導

火箭31日靠著球星「大鬍子」哈登（James Harden）單場轟下50分、11籃板、10助攻大三元表現下，火箭以119比109擊敗國王，馬刺與雷霆因此搶下第7、8名成最後2支奪下季後賽席次球隊，晉級西區季後賽8強也全數出爐，排名依序為：勇士、金塊、拓荒者、火箭、爵士、快艇、馬刺、雷霆。

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哈登此役對戰國王全場轟下50分、11籃板、10助攻繳出強勢大三元，保羅（Chris Paul）則有22分、2籃板、4助攻、5抄截，卡培拉（Clint Capela）也貢獻24分、15籃板。國王雖然靠著榜眼巴格利（(Marvin Bagley III）20分、12籃板，希爾德（Buddy Hield）射進21分、波格丹維奇（Bogdan Bogdanovic）也拿下24分、9籃板、8助攻表現，但終場仍以10分差不敵火箭遭淘汰。

▲馬刺連續22年打進季後賽（圖／達志影像／美聯社）

國王本季初曾看好可睽違13年再嚐季後賽滋味，但最後仍以以37勝39敗排名第9無緣晉級。國王被淘汰後，馬刺與雷霆戰績截至31日都寫下44勝32敗相同戰績，但馬刺本季對戰雷霆拿下2勝1敗對戰優勢，馬刺因此成為第7與雷霆則為第8，雙雙都晉級季後賽，雷霆在近6戰僅奪下1勝狀態驚險晉級，馬刺則是連續22季闖進季後賽。

西區季後賽8強席次分別為，勇士（1）、金塊（2）、拓荒者（3）、火箭（4）、爵士（5）、快艇（6）、馬刺（7）、雷霆（8）。

▼雷霆本季以西區老八晉級季後賽（圖／CFP）