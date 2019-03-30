花錢也不能當老大　塞爾提克禁爆粗口球迷進場2年

▲卡森斯1月底作客TD花園與場邊球迷發生口角。（圖／達志影像／美聯社）



記者黃詩崴／綜合報導

金州勇士在1月27日成功踢館波士頓塞爾提克，當天中鋒卡森斯（DeMarcus Cousins）與場邊一名球迷發生爭執。塞爾提克球隊在經過調查後，今（30）日宣布該名球迷用不當的言詞攻擊卡森斯，將禁止他2年不得進入為塞爾提克加油。

請繼續往下閱讀...

★中職賽事直播看這裡！

●下載《ETtoday新聞雲APP》中職精彩直播賽事不漏接

●中職賽事直播看《播吧》

勇士在1月底作客塞爾提克，當時卡森斯被場邊一名球迷以種族歧視的言語攻擊，現場球迷就被趕了出去，隨後塞爾提克進行了多方面的調查，包括當天場邊的影片、勇士的隨隊保安人員、場邊警衛、目擊球迷等，儘管無法證實該球迷用了種族歧視的字眼，但可以確定的是有攻擊的言論，因此將禁止他進場有塞爾提克在內的比賽2年。

塞爾提克此舉正是要向進場的球迷宣告，不管是對於球場內的任何人，包括工作人員、球員甚至是敵對球員，都不能有過於激進地攻擊性言論，這樣的行為是不被允許的，希望球迷能夠更理性地支持主場球隊。

▲綠衫軍球迷相當熱情。（圖／達志影像／美聯社）



塞爾提克今主場迎戰溜馬，賽後總教練史蒂文斯（Brad Stevens）對此事件表達看法，「我想這只是個案球迷，我聽到當天晚上的言論以及球團人員在討論的事情，不過我是到昨天才知道這球迷受到了懲處。對於這種不理性的球迷我只想說相當失望，希望藉由他能夠提醒其他球迷，進場盡情地為你支持的球隊加油，但是不過是敵我雙方都需要彼此尊重。」

本季雷霆一哥衛斯布魯克（Russell Westbrook）作客猶他爵士時，也與場邊球迷爆出口角爭執，當時爵士球迷用種族歧視的言論攻擊衛斯布魯克，隨後被爵士處以終身禁止進場的極刑。

▼爵士球迷以種族歧視言論攻擊衛斯布魯克，將永久不得進入爵士主場。（影片取自YouTube，若遭刪除請見諒。）

