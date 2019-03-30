日職／滾滾滾！王柏融第三打席又是滾地球　前2戰共6滾

▲王柏融。（圖／記者季相儒攝）

記者楊舒帆／綜合報導

日本火腿與歐力士開幕周第2戰，王柏融同樣排在第5棒，鎮守左外野，首打席敲出二壘滾地球出局，第二打席又敲二壘滾地球出局，第三打席仍是內野滾地球出局，目前3支0。

火腿先發金子弌大先發，面對前東家遭遇麻煩，保送福田周平後盜上二壘，梅內塞斯（Joey Meneses）適時安打送回1分，取得1比0領先。火腿1局下兩出局後，近藤健介掃出二壘安打，中田翔捕手飛球出局。小田裕也轟出左外野全壘打，歐力士再下一城。

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王柏融2局下擔任首名打者，面對歐力士先發投手東明大貴，王柏融放掉兩個變化球，2好球後破壞打成界外，敲出二壘滾地球出局。

火腿3局下進攻，兩出局後，近藤健介獲得保送，中田翔轟出左外野全壘打，一棒扳平為2比2平手，接著輪到王柏融的第二打席，他前兩球打成界外，纏鬥到2好3壞滿球數，敲出二壘滾地球。

金子弌大主投5局，用88球，被敲4支安打，包含1轟，奪3次三振，有3次四壞球保送，失2分，6局由秋吉諒接替無失分。6局下，比嘉幹貴接替東明大貴登板，三振中田翔。

輪到王柏融打擊，第三打席首球揮空，敲一壘滾地球出局，加上開幕戰前三打席3次滾地球，兩戰已經6次滾地球出局。

▲▼中田翔轟追平砲。（圖／記者季相儒攝）