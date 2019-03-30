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菊池雄星白繳優質先發　紅襪莫爾蘭代打3分砲轟走首勝

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▲▼菊池雄星。（圖／達志影像／美聯社）

▲菊池雄星交手紅襪繳出優質先發。（圖／達志影像／美聯社）

記者黃詩崴／綜合報導

西雅圖水手日籍左投菊池雄星今（30）日先發交手衛冕軍紅襪，主投6局失掉2分自責分，以勝投資格退場休息，不過9上握有2分領先的水手牛棚出現亂流，終結者史崔克蘭（Hunter Strickland）砸鍋被紅襪莫爾蘭（Mitch Moreland）轟出代打3分逆轉砲。紅襪終場以7比6逆轉擊敗水手，菊池雄星的首勝還要再等等。

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菊池雄星身為水手2號先發，先是在上週東京海外戰迎來大聯盟初登板，儘管前次水手贏球，不過菊池僅投4.2局失掉2分退場沒能取得勝投。今天這場比賽主投6局，雖然只被敲出4支安打，不過分別被柏賈爾茲（Xander Bogaerts）、馬丁尼茲（J.D. Martinez）敲出陽春砲，總共失掉3分其中2分是自責分，另外送出5張老K，退場時水手以6比3領先紅襪。

▲▼紅襪莫爾蘭（Mitch Moreland）。（圖／達志影像／美聯社）

▲紅襪莫爾蘭（Mitch Moreland）代打轟出逆轉3分砲。（圖／達志影像／美聯社）

賽前斬獲3連勝的水手，8、9兩局牛棚遭遇亂流，先是左投羅斯克普（Zac Rosscup）在8上被瓦茲奎茲（Christian Vazquez）轟陽春砲；9上終結者史崔克蘭一上場就先被戴佛斯（Rafael Devers）敲二壘安打，然後投出觸身保送推機壘包成2名打者，隨後紅襪換上莫爾蘭代打敲出3分逆轉砲，水手也沒辦法在9下回擊，終場就以6比7不敵紅襪，吞下本季首敗。

菊池雄星目前先發2場，總計10.2局，被敲出8支安打，失掉5分其中3分是自責分，防禦率2.53，控球方面表現不錯，累積8次三振只出現過1次保送，整體狀況都比春訓期間來得更加理想。

▼菊池雄星大聯盟首勝還要再等等。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼菊池雄星。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： MLB水手菊池雄星紅襪
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