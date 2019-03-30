裁判摧毀比賽　KD酸是史上最佳判罰、柯瑞嗆裁判是MVP

▲柯瑞開嗆裁判根本是MVP。（圖／路透社）



記者張曜麟／綜合報導

已經無緣季後賽資格的灰狼30日迎來西區霸主勇士踢館，原先是一場差距懸殊的比賽，雙方卻打到OT才分出勝負，但這場激戰最終卻由於裁判各種搶戲導致勇士無奈1分落敗，在最後時刻裁判關鍵響哨後，杜蘭特(Kevin Durant)更被氣瘋直搖頭，就連飆了37分的柯瑞(Stephen Curry)也直接退場不打。

●下載《ETtoday新聞雲APP》中職精彩直播賽事不漏接

請繼續往下閱讀...

●中職賽事直播看《播吧》

第三節原先落後的灰狼，單節卻灌進32分追平戰局，隨後決勝節勇士也加強火力硬把戰局拖入延長賽，雙方在OT中互有來往，柯瑞連飆三分彈展現頂級射手實力，灰狼也憑藉團隊攻勢還擊，但勇士最後一擊把球交給了杜蘭特，他開啟死神模式，命中高難度三分球並造成對手犯規，原先只要他能命中罰球，就能反超比分，在勇士都在歡呼情況下，裁判卻出來搶戲，直接認定犯規在先，沒收了這次四分打機會，讓衛冕軍全部傻眼。

隨後由於時間不夠，勇士只能認命繼續進攻，這次換柯瑞站出來在底角飆進神奇三分彈追平比數，當時時間僅剩0.8秒，眼看就要進入2OT時，裁判又再度出手，灰狼部屬最後一擊給唐斯，而防守的正是杜蘭特，當時他手貼著唐斯(Karl-Anthony Towns)身體，仍在合理的碰撞範圍內，不料裁判最後0.5秒響哨判定KD推人，最終他罰進1球後，灰狼也收下勝利，這也讓許多人都砲轟是裁判主導了比賽。

對於裁判神級演出，柯瑞甚至不管比賽是否結束，直接作勢出場罷賽，杜蘭特更氣到臉超臭頻頻搖頭，賽後勇士球員也忍不住像裁判開嗆，柯瑞被問及是否經歷最糟的判罰，超酸的回應，「你們可以去問本場MVP，科古特(Mark Kogut)裁判。」

接連2次被裁判誤判，身為當事人的杜蘭特超嗆，「裁判叫什麼名字？他是今晚場上最強球員，他太會吹哨了，知道對手會犯規，所以在我出手前先吹犯規，做出史上最佳判罰。」

▲杜蘭特酸裁判做出史上最佳判罰。（圖／路透社）