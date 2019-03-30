北海道直擊／應援團近百人助陣　期待王柏融開轟

▲王柏融應援團，賴先生全家人合影。（圖／記者季相儒攝）

記者王真魚／札幌報導

日職北海道火腿29日起在主場札幌巨蛋與歐力士隊進行3場比賽，大王應援團合計3團近百名球迷到北海道為王柏融助陣，賴先生一家四口都是猿迷，首度體驗日職就獻給大王，可惜兒子因校外教學無法親眼看到大王轉戰火腿首秀，年僅5歲的小女兒Queenie則是郭嚴文的鐵粉，賴先生笑說，「因為超級喜歡郭嚴文。」

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▲那米哥Lamigo王柏融應援團。（圖／記者季相儒攝）

談到支持桃猿的原因，賴先生透露，主要是孩子喜歡，「早期先後支持俊國熊、興農牛，但因為學業關係鮮少看棒球，結婚生子後，兒子常常會叫我們帶他去看球，常常與桃猿接觸後，發現這是一支很不錯的球隊，劉領隊（劉玠廷）帶領球團的方式也很吸引球迷。」

王柏融是中職首位透過旅外球員制度轉戰日職的選手，外界都相當期待他能打出好成績，他也背負巨大壓力，球迷依舊對他有信心，賴太太說：「我很喜歡他對自己的自信，面對勝負都能以平常心看待。」賴先生則表示：「桃猿靠他2連霸，雖然他已經不在了，但這對他來說是一個很好的機會，希望他能成為中職年輕選手們的樣板，往後不只挑戰日職，還能往大聯盟邁進。」

來自嘉義的ASO從職棒7年開始看球，一開始為中信鯨球迷，但之後因球隊解散，加上中職爆發假球案，一度停止看棒球，一直到La New熊成立後，轉而支持La New，現在也是桃猿的死忠粉絲，「我很欣賞王柏融的打擊，揮棒角度跟擊球時機都很好。」對於王柏融首戰熄火，他表示：「雖然沒安打，但都有打到球，今天一定會更好，也希望有機會能夠看到他打出全壘打。」