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陽忠辰開砲　社會明星終於擊敗大專明星

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▲陽忠辰兩分砲。（圖／中華棒協提供）

▲陽忠辰兩分砲。（圖／中華棒協提供）

體育中心／綜合報導

2019業餘明星對抗賽今(29)日進行第四場賽事，社會明星隊經過休兵一天後，重整旗鼓，賽前特地加強打擊練習收到成效，第五局靠著陽忠辰兩分砲在內的5 支安打攻下4分大局，加上牛棚輪番上陣，終場就以6：5險勝大學明星隊，也拿下兩隊交手的第一勝，明日下午1點則將進行第五戰。

李盈南總教練表示：今天社會明星隊的打擊就很明顯比較進入狀況，特別是壘上有人時的把握性，今天也都做得不錯，而陽忠辰本來就是打擊實力很好的選手，前幾場打擊內容也不錯，今天也終於敲出全隊第一支全壘打，投手的狀況也比較穩定。

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而陽忠辰則說：其實狀況還在調整，就是每一場去找打擊的手感，畢竟不像大學隊剛進行完大專盃，大家都還在比賽的高峰，不過相信後面社會隊的大家會越來越好。今天社會隊第一局先靠著柯景瀚安打盜壘來到得點圈，再靠著陽忠辰適時安打攻下第一分，而大學隊也在三局上靠著李凱威兩出局時擊出穿越安打追平比數，不過社會隊第五局面對大學明星隊第二任投手藍愷青發動一輪猛攻，單局進攻九個人次，包含陽忠辰兩分砲在內單局五支安打攻下4分大局拉開比數。

但是大學隊並未放棄，九局上把握黃健隆不穩，黃柏豪先保送上壘，再靠著朱祥麟二壘安打攻占二、三壘，再靠著連兩棒代打蔣少宏、阮明契安打與曾頌恩內野滾地球追至一分差，可惜洪瑋漢面對社會隊最後一任投手謝柏賢擊出游擊方向高彈跳遭到楊先賢美技沒收，也讓大學隊反撲功虧一簣。

關鍵字： 陽忠辰社會明星大專明星
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