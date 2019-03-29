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日職／王柏融開幕首秀熄火　中田翔再見滿貫火腿逆轉勝

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▲▼北海道日本火腿鬥士隊開幕系列戰首賽,日本火腿鬥士,王柏融打擊。（圖／記者季相儒攝）

▲王柏融打擊。（圖／記者季相儒攝）

記者楊舒帆／綜合報導

日本火腿29日台灣時間下午5點半開打的開幕戰，對戰歐力士猛牛，王柏融先發第5棒，擔任左外野手，首打席二壘滾地球，第二打席也是二壘滾地球，第三打席游擊滾地球出局，第四打席挨第1K，激戰到延長賽，火腿10局下中田翔滿貫彈，以7比3逆轉勝。

上澤直之首局讓福田周平敲出一壘滾地球，西浦颯大跑出內野安打並利用盜壘及傳球失誤一口氣上三壘，梅內塞斯（Joey Meneses）選到保送，吉田正尚也保送上壘形成滿壘，頓宮裕真掃出安打攻下2分，歐力士首局取得2比0領先。

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火腿1局下進攻，中田翔揮空三振留下一壘殘壘，2局上上澤直之回穩，歐力士福田周平安打後盜上二壘，西浦颯大遭到三振形成兩出局，梅內塞斯敲右外野飛球，上澤直之沒有再失分。

火腿2局下進攻，第5棒的王柏融首先亮相，放掉兩顆147公里速球好球沒揮棒，接著變化球也沒打，2好1壞後，敲出二壘滾地球出局。

火腿3局下攻破防線，中島卓也二壘安打，近藤健介掃出安打帶回1分，追成1比2。4局上，若月健矢二壘安打，福田周平觸擊短打上壘，形成一、三壘有跑者，西浦颯大撈出左外野德州安打帶有1打點，歐力士取得3比1領先。

王柏融第二打席4局下登場，等了1壞球後，再度敲二壘滾地球出局，無法穿越內野防線。

▲▼北海道日本火腿隊開幕系列戰首賽,上澤直之。（圖／記者季相儒攝）

▲上澤直之。（圖／記者季相儒攝）

7局上上澤直之退場，他主投6局，投115球，被敲8支安打，奪5次三振，有3次四壞球保送失3分。玉井大翔接替，雖然投出保送，但隨即投出三振，捕手搭檔演出盜壘阻殺，再飆三振，製造3上3下。

王柏融第三打席7局下再上陣，繼續面對歐力士先發投手山岡泰輔，敲出游擊滾地球出局。

8局上，火腿由「手帕王子」齋藤佑樹登板，解決1人後，被T-岡田敲出安打，最後飆三振，對方短打守住危機沒掉分。8局下，山岡泰輔續投，中島卓也保送，淺間大基安打，西川遥輝滾地球推進上二、三壘，近藤健介掃出2分打點安打，追平為3比3平手。

▲▼北海道日本火腿鬥士隊開幕系列戰首賽,日本火腿鬥士,近藤健介。（圖／記者季相儒攝）

▲近藤健介敲回追平分。（圖／記者季相儒攝）

王柏融擔任9局下火腿最後反攻的首名打者，對歐力士新一任投手澤田圭佑，王柏融首球面對直球敲界外球，兩顆壞球選掉，再敲界外球，2好2壞時，揮空三振。

10局下，歐力士岩本輝登板，中島卓也二壘安打，淺間大基短打推進，西川遥輝、近藤健介都獲得故意四壞保送，擠成滿壘，中田翔敲出再見滿貫砲，火腿最終以7比3逆轉勝。

關鍵字： 日職火腿王柏融
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