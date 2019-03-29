爵士痛痛人艾克森提前關機　生涯超過一半的時間是躺著

▲爵士艾克森右膝動刀賽季提前結束。（圖／達志影像／美聯社）



記者黃詩崴／綜合報導

爵士控衛艾克森（Dante Exum）進行右膝手術也讓他本季提前報銷。爵士在2014年首輪第5順位挑中艾克森，原先看好他有在控球位置上有著198公分高的身材優勢，不過這5年職業生涯大小傷勢不斷，缺席超過一半的比賽養傷。

艾克森在2週前主場交手灰狼的比賽中，僅出賽3分鐘就退場，隨後接受MRI檢查後發現右膝髕腱有部分斷裂，需要開刀修復，今天成功的完成手術，儘管爵士有很大的機會能夠闖進季後賽，不過球隊已經宣布，艾克森本季將提前關機。

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艾克森才在年初因為左腳踝扭傷休養25場，然後在本月12日歸隊，僅僅出賽3場又再爆發右膝傷勢， 這3場他加起來也不過上場26分鐘，並且這3場的得分通通掛蛋。本季艾克森出賽42場，場均上場時間15.8分鐘，貢獻6.9分、2.6助攻、1.6籃板。

▲艾克森有著高控球優勢，不過外線不靈光也讓爵士難以重用。（圖／達志影像／美聯社）



來自澳洲的艾克森出身籃球家庭，爸媽都來自歷史悠久的北卡，父親塞西里（Cecil Exum）還曾在1982年與籃球大帝喬登（Michael Jordan）一起為北卡拿到NCAA冠軍。艾克森也多次身披澳洲國家隊戰袍，18歲就開始參加澳洲成人國家隊。

艾克森2014年進入NBA，新秀賽季全勤出賽，不過在2015年夏天參加國家隊時弄傷了左膝，導致2015-16賽季整季報銷，下個賽季僅管因傷「只」出賽66場，但已經是艾克森生涯單季次多。2017-18賽季開始前他接受肩膀手術，一直到季末才登板，例行賽只出戰14場。

▲同梯的恩比德因傷缺席生涯前2季。（圖／達志影像／美聯社）



總計艾克森5年職業生涯，410場比賽裡他因傷只出賽204場，連一半都不到。不過巧合的是與艾克森同梯的樂透選秀，還有著巫師帕克（Jabari Parker）、七六人恩比德（Joel Embiid）、公牛拉文（Zach LaVine），這些人都過豐富的傷病史。