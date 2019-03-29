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陳彥博紀錄片《出發》耗資六千萬　集氣預購計畫正式啟動

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▲陳彥博紀錄片《出發》劇照。（圖／貝殼放大群眾集資顧問公司提供）

▲陳彥博紀錄片《出發》劇照。（圖／貝殼放大群眾集資顧問公司提供，圖下同）

體育中心／綜合報導

「陳彥博」這三個字給你什麼樣的印象？是征戰世界各大極地超級馬拉松的輝煌戰績，還是堅定、勇敢、不放棄的拚搏精神。即將上映的《出發》紀錄片電影，首度匯集了陳彥博十年來的珍貴影像，述說一個關於懷抱初衷、不斷「出發」的故事，並透過網路集氣活動，邀請全台灣人一同找回，那個勇於出發的自己。

紀錄片電影《出發》，由華語廣告界、流行音樂界知名導演黃茂森，匯集陳彥博十年來珍貴影像紀錄，並帶領攝影團隊飛越南美洲智利、阿根廷、南極半島、北美洲阿拉斯加、北冰洋，耗資六千萬，完整記錄陳彥博的熱血奮鬥冠軍之路，並刻劃彥博與父母間的感人親情，以及與對手間競爭卻也相互扶持的夥伴情誼，預計於5月31日正式上映。

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而《出發》的精神不只體現在紀錄片中，更在3月28日上映前發起網路「集氣預購計畫」，希望喚起人們心中共同朝向夢想「出發」的勇氣。前期問卷便吸引超過七千人填答響應，並強烈支持舉辦贊助年輕學子觀看本片的「夢想推手」方案。

邀請更多社會大眾共同參與集氣，除可獲得《出發》電影交換券與相關限定周邊紀念品之外，更能夠藉由支持「夢想推手」方案，讓更多同樣懷抱有夢想熱情的「年輕陳彥博」們，藉由本片獲得「出發」的力量。集氣預購計畫網址：http://bit.ly/2FE9fku

▲陳彥博紀錄片《出發》劇照。（圖／貝殼放大群眾集資顧問公司提供）

今年32歲的陳彥博，自2008年首度挑戰磁北極650公里極限馬拉松，從此愛上藉由超馬實現自我的感受。一路完成世界七大洲八大站賽事，並於2016成為亞洲首位同年完成四大極地賽事並奪下世界總冠軍的選手。

現在的陳彥博，除了開設「夢想跑班」，帶領國內跑友團練，更因為從小家境不好，經歷過各種為堅持夢想而苦撐的日子，於是從2008年起主動發起校園公益演講活動，跑遍全台各縣市、累積超過200間學校，只為了將這樣熱血的能量，帶進更多懷抱著夢想的莘莘學子心中。

看見陳彥博在賽事中傷痕累累、甚至數度危及生命的畫面，許多人都會有共同的疑惑：究竟是什麼樣的驅動力，讓陳彥博堅持用如此嚴苛的方式，挑戰自我？

「出發，就是為了在不一樣的環境裡，看見最原始的自己。」陳彥博說，反覆將自己丟進嚴苛的極地環境裡，透過出發、再回來的過程，最能深刻看見自己的改變，「或許生活中有太多阻礙，但只要秉持『出發』的精神，一步步跨出去，無論痛苦或快樂，都是自己活著的證明。」

本片導演黃茂森（瓜導）曾執導多部知名MV與廣告，代表作品包含李宗盛〈山丘〉、五月天〈恆星的恆心〉、〈如果我們不曾相遇〉等，是善於以視覺效果與獨特美學表達真摯情感的資深導演。

看似毫無連結的極地超馬選手與廣告導演，又是如何牽起這耗時兩年半拍攝、橫跨整個地球的紀錄片電影呢？「沒有任何獎金的極地馬拉松賽事，純粹為青春熱血的信念奔跑。像個童話故事，單純得讓人著迷。」黃茂森導演說，2016 年因緣際會下認識了陳彥博，為他堅持的精神感動，便主動尋找資源、組織團隊，彙整十年影像，道出彥博的故事。

▲陳彥博紀錄片《出發》劇照。（圖／貝殼放大群眾集資顧問公司提供）

這樣的起心動念看來簡單，執行過程卻充滿不足外人道的血淚。導演毅然決然帶著團隊出發，深入南美、南極長達53天，遠赴阿拉斯加、北冰洋駐紮30天，沿途一面拍攝一面籌錢；所幸這樣純粹的動機獲得身邊許多貴人的支持力挺，讓拍攝行動得以及時跟隨陳彥博的腳步，即便到了零下40度寒凍的南極冰原、徒步跋山涉水劈柴砍樹六小時才能抵達的拍攝場景、身處瞬息萬變充滿無盡未知的極地氣候，拍攝團隊總是忍受著身體不聽使喚的麻痺、疼痛，卻從沒有人停下腳步。

而這樣熱血的故事，也吸引曾以電影《翻滾吧！阿信》主題曲〈完美落地〉獲得金馬獎最佳原創電影歌曲獎的「乱彈阿翔」親自操刀主題曲。乱亂彈阿翔說，一開始他也以為「不就跑步嗎？」但慢慢進入影片後，他終於明白，「這是每個人期許自己、試圖追求的生命價值」，他也希望藉由這首主題曲告訴大家「信心可以擊敗恐懼的未知，感動始終來自未知的天空。」渾厚滄涼的唱腔，搭配片中壯闊場景與真摯的情感，完美成就這部橫跨整個地球的熱血紀錄片電影。
集氣預購計畫 號召眾人成為夢想推手

《出發》不只是一部紀錄片電影，更希望透過陳彥博在極地裡拚搏、自我對話的故事，激勵更多懷抱夢想、卻還缺乏出發勇氣的人們。如同高中時期，陳彥博與恩師潘瑞根教練的相遇，「高中時，若沒有潘瑞根教練的鼓勵，現在我可能不是極地超馬選手；如果能因為這部電影，多對一個人產生改變、影響，我想，這部電影就達成使命了。」

因此，與一般電影不同之處，在《出發》上映前期，團隊便發起「集氣預購計畫」，藉由號召更多人共同響應、傳遞熱血精神，期待將電影所闡述的精神更加深化。

不僅從2月底便藉由問卷，邀請網友與陳彥博分享自己心中的夢想，並將於台北與台中舉辦「陳彥博《出發》見面會」，邀請參與集氣預購活動者親臨現場，分享並為彼此的夢想加油打氣。除此之外，預購品項也包含電影交換券、極地明信片、極地日誌電影原聲帶等，以及鐵粉們引頸期盼的限定版保溫瓶、陳彥博手寫標語「和自己拼了吧！」快乾型毛巾，希望能將電影所傳遞的精神，化為實體紀念品，永久珍藏。

而為了彰顯「出發」的宗旨，本次更特別發起「夢想推手」方案，以「公益待用票」的概念，邀請社會大眾群策群力，贊助更多國高中的年輕學子能夠免費觀賞本片，啟發更多懷抱夢想的生命。《出發》團隊將於5月中在粉絲專頁公布場次與報名資訊，不分都會偏鄉，只希望讓更多同樣對未來懷抱理想與熱情的「年輕陳彥博」們，能藉此獲得出發的動力。

我們相信，《出發》蘊含的力量，值得被更多人看見；就像陳彥博與《出發》拍攝團隊，為了夢想行過千里、風雨無懼。《出發》將於今年5月31日正式上映，邀請所有人響應集氣預購計畫，支持懷抱夢想的人，也找回原本那個充滿勇氣的自己，一同踏上出發的旅程。

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