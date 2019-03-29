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路易斯退休後拿BIG 3 MVP　訪台傳授「能仁飛人」林彥廷3x3觀念

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▲▼路易斯（Rashard Lewis）訪台。（圖／記者潘泓鈺攝）

▲路易斯（Rashard Lewis）訪台記者會。（圖／記者潘泓鈺攝）

記者潘泓鈺／台北報導

前NBA明星前鋒路易斯（Rashard Lewis）29日訪台，為國泰NBA 3x揭開序幕。這位39歲退役球星，對於3x3籃球並不陌生，因為他在離開NBA之後，就在BIG 3聯盟打球，雖然冠軍戰落敗，但仍獲選賽季MVP，而他也在這次訪台中，向將參賽NBA 3x的HBL冠軍賽MVP林彥廷傳授經驗。

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「5打5賽事中，有強弱邊之分，有時候可以趁著一些空擋休息，但3x3就不一樣了，」路易斯說道，「每一個play都是一對一，進攻端、防守端都必須全神貫注，老實說整場比賽下來相當費神。」

路易斯生涯初期與後來的名人堂球星艾倫（Ray Allen）搭擋，組成「超音速雙槍」，NBA生涯兩度入選全明星，生涯末期2013年在熱火與艾倫重逢，不僅協助詹姆斯（LeBron James）、韋德（Dwyane Wade）、波許（Chris Bosh）三巨頭完成冠軍夢想，也幫自己拿下生涯唯一的冠軍，2014年因為膝傷選擇退役。

2017年路易斯加入由饒舌傳奇Ice Cube發起的3x3聯盟BIG 3，簽約三頭怪隊與威廉斯（Jason Williams）、阿布都勞夫（Mahmoud Abdul-Rauf/ Chris Jackson）以及布朗（Kwame Brown）組隊，以7勝1敗的佳績殺進冠軍賽，不過很可惜輸給三部曲隊，但最終路易斯仍獲選賽季MVP。

「如果現在要選3x3隊友，我想要選詹姆斯（LeBron James）、恩比德（Joel Embiid），替補柯瑞（Stephen Curry）。但如果選柯瑞的話，應該是我打替補才對。」BIG 3聯盟擁有位於中線的「4分球」，這個獨有的規則被路易斯戲稱是「柯瑞規則」，所以在他的夢想的陣容中，必定會包含柯瑞。

▲HBL，能仁家商，林彥廷。（圖／記者顏如玉攝）

▲林彥廷。（圖／記者顏如玉攝）

甫幫助能仁家商拿下107學年度HBL冠軍，並且獲選為冠軍賽MVP的林彥廷，也預計會投這次NBA 3x高中組賽事。曾經有過亞室運3x3籃球經驗的他表示，路易斯提到一些他過往打3x3沒注意到的點，把握機會聊了一下受益良多，雖然沒有看過他在BIG 3的影片，但今天回去之後勢必得好好研究一番。

今年的國泰NBA 3x改制為3個分組，除了一般組、挑戰組以及高中組，其中高中組僅限HBL甲組應屆畢業生參加，冠軍將獲得赴杭州參加NBA精英訓練中心接受NBA等級訓練的機會。林彥廷表示，這對志向當職業籃球員的他來說是個很棒的機會，成為他想拿下今年冠軍的最大動力。

關鍵字： 路易斯NBA 3xHBL林彥廷
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