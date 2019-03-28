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CBA／林志傑第四節狂轟4顆三分球　廣廈惜敗新疆被聽牌

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▲費爾德、林志傑、阿不都沙拉木。（圖／CFP）

▲林志傑和阿不都沙拉木對位。（圖／CFP）

記者林育正／綜合報導

CBA季後賽8強G2，首戰得分掛零的「野獸」林志傑再度人來瘋，在第四節追分時刻轟進4顆三分球，全場拿下19分。可惜廣廈仍不敵兵強馬壯的新疆，終場125比139輸掉G2被2比0聽牌，G3將回到主場進行。效力新疆的周儀翔則拿下6分。

此役迎來第二場CBA賽事的新疆前騎士成員費爾德(Kay Felder)火力全開，能裡能外還有助攻，防守端就算面對廣廈長人也非常拼命。上半場他就投進3顆外線，拿下15分5助攻，完全補足「中國字母哥」阿不都沙拉木外線手感欠佳的狀況。此外，新疆前鋒李根外線3投3中，拿下19分。

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新疆第二節就將比分拉開到雙位數，廣廈得分集中在福特森(Courtney Fortson)、博洛西斯(Ioannis Bourousis)以及胡金秋身上，其中博洛西斯半場就狂轟4記外線拿下20分。半場打完新疆73比62領先。

下半場費爾德靠著突破籃下和外線連拿5分，接著他更無私助攻周儀翔投進三分球首開紀錄。第三節雙方火力全開快節奏互轟，林志傑投進本戰第二顆三分球後，阿不都沙拉木切入從「野獸」身上買犯完成2+1。這節孫銘徽在中距離和外線也都開張，慢慢把氣勢打回來，胡金秋一個快攻拖車跟進暴扣把落後差距縮小到雙位數。

▲費爾德、林志傑、阿不都沙拉木。（圖／CFP）

▲費爾德。（圖／CFP）

接著胡金秋連續籃下要位拿分，加上福特森中距離，廣廈一度只落後到4分。但阿不都沙拉木立刻切入還以顏色，新疆106比100進入第四節。

第四節林志傑投進後撤步三分球，45度角和底角也都有外線進帳，孫銘徽也來一發追到4分。比賽進入尾聲林傑底角再來一顆，再助攻胡金球追到6分差。不過周儀翔此刻回敬外線，阿不都空手切溜到籃下，新疆再把領先擴大，加上廣廈防守強度稍差，純射手李京龍防守較差被打點，最終新疆139比125取得2比0聽牌優勢。

此役廣廈命中率超過5成，博洛西斯31分，福特森27分10助攻，胡金秋26分，林志傑19分。可惜光靠進攻火力無法和新疆抗衡，費爾德外線6投4中33分，阿不都沙拉木29分，李根從替補席貢獻27分，周儀翔外線3投2中拿到6分。

關鍵字： CBA旅外台將林志傑
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