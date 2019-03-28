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缺席藥檢、使用禁藥　跆拳道名將莊佳佳、黃韻文禁賽

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▲▼ 桃園市體育局局長莊佳佳 。（圖／記者洪偵源攝）

▲莊佳佳。（圖／記者洪偵源攝）

記者洪偵源／台北報導

現任桃園市體育局局長的前奧運跆拳道國手莊佳佳，也被爆出因缺席飛行藥檢3次，遭到禁賽2年，她名字並不在28日中華奧會公佈的涉藥禁賽名單上，而是於WT（World Taekwondo，世界跆拳道聯盟）官網的禁賽名單上出現，同時名單內還有2014年仁川亞運金牌黃韻文。

莊佳佳是在2017年被通知WADA（World Anti-Doping Agency，國際反禁藥組織），需要按時回報行蹤，但她未按時回報，無法進行飛行檢測，由於3次不到就得依規定禁賽2年，從2017年10月2日起，在今年10月2日期滿。

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雖然莊佳佳禁賽原因與違規用藥無關，但也是因藥檢相關規定遭禁賽，由於不但是公眾人物，還是政務官身份，很難不被質疑，目前莊佳佳未接電話，去電跆拳道協會副秘書長楊凱也未回應。

據悉，莊佳佳前兩次並未收到回報行蹤的通知，第三次通知時，她認為是第一次通知，加上當時她已經有退役打算，加上她當天在高雄辦理退訓相關手續，無法趕回桃園，直到2018年

就在WT這份禁賽名單出現莊佳佳名字時，也赫然出現黃韻文的名字，違規事項寫的是使用S5物質，為抗雌激素活性製劑，為WADA所禁用的10大成份中的一種。

黃韻文去年還有參加世界跆拳道大獎賽賽事，禁賽期間從2018年8月11日起，同樣禁賽2年，可能是在大獎賽藥檢時結果檢測出狀況。

仁川亞運跆拳道金牌黃韻文。(圖／中華奧會提供)

▲黃韻文。（圖／資料照）

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