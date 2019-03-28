馬刺對騎士場均票價竟511美元　全為看鬼切球衣退休

▲吉諾比利20號球衣將於明日被馬刺退休。（圖／達志影像／美聯社）



記者張曜麟／綜合報導

馬刺傳奇球星吉諾比利(Manu Ginobili)本季正式結束16年的職業生涯，黑衫軍也將於29日對戰騎士的比賽中舉行他的球衣退休儀式，據《聖安東尼奧新聞快報》指出，本戰的場均票價已經被炒到511美元，成為馬刺本季最貴的一場比賽。

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由於騎士早早就沒了季後賽資格，更是聯盟倒數第3的大爛隊，自然不會有過多球迷願意進場觀看他們的比賽，不過明日他們作客聖城的比賽，門票已經全部售罄，當然球迷並不是要看騎士，而是為了目睹「鬼切」的球衣退休儀式，以及「GDP」的再次合體。

《聖安東尼奧新聞快報》指出，在票價市場中，原先這場比賽的票價為118美元但在去年10月黑衫軍宣布要退休吉諾比利的球衣後，場均票價已經衝到511美元，漲幅高達333％，這場比賽也成為了馬刺本季票價最貴的一戰。

▲馬刺GDP將於明日再度合體。（圖／達志影像／美聯社）



黑衫軍本季門票第2貴的比賽是在去年11月19日與勇士一戰，當時平均票價為316美元，這也比起明日對戰騎士一戰便宜了近200美元，而最靠近球場的位置，票價更衝到2500美元，可見球迷對於「鬼切」再次回到聖城有多麼的歡迎。

吉諾比利在馬刺16個賽季，共拿下4座總冠軍，場均得到13.3分，3.5籃板，3.8助攻，1.3抄截，還曾2度入選全明星賽，也拿下過最佳第6人獎項，無疑是最成功的外籍球員之一。

▲吉諾比利。（圖／達志影像／美聯社）