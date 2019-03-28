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奧會禁賽名單公佈又撤掉　許淑淨、林子琦榜上有名

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▲▼運動員反對東奧正名公投,周天成,林怡君, 楊俊瀚,鄭兆村,許淑淨,林敬能,。奧運人協會杜台新（圖／記者張一中攝）

▲許淑淨。（圖／資料照）

記者洪偵源／台北報導

兩屆奧運舉重金牌許淑淨涉藥禁賽風波延燒，原本中華奧會訂於在4月5日前公佈一份約10人的禁賽名單，但於28日就宣佈下午2點30分於官網公佈，許淑淨與林子琦榜上有名，但奧會原本訂於2點30分公佈，後來又決定和體育署一起於4點記者會公佈，公告又隨即撤掉，但已經被網友複製。

WADA因來函要求中華奧會公佈禁賽選手名單與禁賽期限，名單中出現許淑淨的名字，27日經媒體報導披露而引發軒然大波，中華奧會一度不願受訪解釋，但又召開臨時記者會說明。

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當時奧會副秘書長鄭世忠表示，過去不公開是考量選手隱私，以及避免對選手造成二次傷害，現在WADA來函要求，會照要求公佈。

據悉由於許淑淨去年1月就被通知禁賽，但在引退後，還在國訓中心擔任教練一段時間，才讓WADA再度來函要求。

聘用教練方面，國訓中心在聘用辦法上也載明涉藥禁賽者不得參加甄選或聘用，不過國訓中心與督導單位體育署尚未說明，鄭世忠則提到，通知一來就已知會各單位。

28日公佈的禁賽名單如下

中華奧會禁賽名單

項目｜ 姓名 ｜ 

健美｜ 陳品升 ｜

健美｜ 楊富傑 ｜

健美｜ 葉慕涵 ｜

健美｜ 陳孔文 ｜

舉重｜ 許淑淨 ｜

舉重｜ 林子琦 ｜

田徑｜ 吳宙威 ｜

健力｜ 陳士豪 ｜

健力｜ 張有錫 ｜ 

健力｜ 江凱傑 ｜ 

健力｜ 黃龍興 ｜ 

關鍵字： 許淑淨舉重禁藥
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