運動雲

> >

堅持最終達成夢想　向鈴木一朗的傳奇生涯致敬

ETtoday運動雲

▲▼鈴木一朗 引退。（圖／達志影像／美聯社）

▲鈴木一朗引退。（圖／達志影像／美聯社）

體育中心／綜合報導

網路的一朗傳說，年輕的ICHIRO曾經突擊短打就可以衝回本壘，曾經接外野高飛球還折返跑十次才接，曾經剛打出全壘打的球上面已經簽好名，曾經外野回傳球自己跑到內野接，身為球迷們一定都堅信不移。

現實的一朗傳說，現在的ICHIRO，用自身故事帶給我們更多的感動，國小時「我的志願」道出未來要當職棒選手的夢想，只有努力和堅持最終達成夢想！並告訴大家「達成夢想和目標的方法只有一個，就是一直不斷累積微不足道的小事！」球迷們才能夠有幸在這個世代看到這位不世出的天才棒球選手。

請繼續往下閱讀...

一朗水手的經典紀錄，單季最多262支安打，連續10個球季200安，單月最多55支安打，連續45次盜壘成功，單季拿下最多7座個人獎項。水手時期經典背號T和開襟球衣只有在GOGO SPORTS才能擁有，一朗的MLB經典3/26全面開放預購，4/8預購陸續到貨。

▲▼ 鈴木一朗背號T和球衣。（圖／創信公司提供）

▲鈴木一朗水手隊背號T。（圖／創信公司提供）

同場加映2019新賽季水手隊菊池雄星、費城人隊哈波(Bryce Harper)、馬林魚隊陳偉殷，同步開放預購。

▲▼ 鈴木一朗背號T和球衣。（圖／創信公司提供）

▲ 鈴木一朗球衣。（圖／創信公司提供）

●下載《ETtoday新聞雲APP》中職精彩直播賽事不漏接

●中職賽事直播看《播吧》

關鍵字： 鈴木一朗
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

官員熱唱KTV！摟腰親熱照全曝光　短裙豔女下秒「騎乘坐大腿」

熱門新聞

中職／網傳艾銳克與伯納打架　經紀人不評論且無個人表現

奧會4月5日前公佈禁賽名單　許淑淨外至少10人涉藥

影／兩屆奧運舉重金牌許淑淨用藥遭禁賽　 國際組織要求公佈才曝光

中職／中信兄弟解約洋砲艾銳克　伯納：太重視個人表現

中職／再見安打當英雄　林智勝：從零開始、珍惜先發

中職／林智勝再見安打　兄弟7比6逆轉桃猿

讀者回應

﻿

最新新聞

1新洋投奧斯丁出馬　運彩看好統一

2卡達桌賽林昀儒挺進32強

3「超音速高炮台」路易斯抵台

4雷霆爆打24比0猛攻逆轉溜馬

5康利稱霸灰熊隊史5項數據

熱門新聞

1網傳艾銳克與伯納打架　經紀人不評論

2奧會4月5日前公佈涉藥禁賽名單

3許淑淨用藥遭禁賽

4兄弟解約艾銳克　伯納：太重個人表現

5再見安打當英雄　林智勝：珍惜先發

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

熱門影音

全站熱門影音

中華職棒30年_宣傳片

許淑淨用藥遭禁賽　國際組織要求公佈資訊才曝光

03_25 Lamigo vs 中信 六局下，連續兩天開炮！林智勝一棒擊出左外野陽春全壘打，助兄弟再添一分

中信兄弟解約洋砲艾銳克　總教練伯納：太重視個人表現

03_25 Lamigo vs 中信 賽前，台中市大家長盧秀燕簡潔有力的致詞，並開出好球！

新郎伸舌頭裝癡漢舔新娘！　曬超邪惡婚紗照...網全傻眼

地方阿公倒漿糊弄到懷疑人生 網友笑瘋：聽說至今還在黏...

檢舉達人月薪10萬「買房開賓士」　想見岳父...女友秒打槍：好丟臉

教養方式不同、生活習慣不一樣　婚後不跟父母同居對彼此都好？

戲精法鬥兜風太興奮「上錯車」 見爸發車...眼眶秒紅：別走啦
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366