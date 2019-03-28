堅持最終達成夢想　向鈴木一朗的傳奇生涯致敬

▲鈴木一朗引退。（圖／達志影像／美聯社）



體育中心／綜合報導

網路的一朗傳說，年輕的ICHIRO曾經突擊短打就可以衝回本壘，曾經接外野高飛球還折返跑十次才接，曾經剛打出全壘打的球上面已經簽好名，曾經外野回傳球自己跑到內野接，身為球迷們一定都堅信不移。

現實的一朗傳說，現在的ICHIRO，用自身故事帶給我們更多的感動，國小時「我的志願」道出未來要當職棒選手的夢想，只有努力和堅持最終達成夢想！並告訴大家「達成夢想和目標的方法只有一個，就是一直不斷累積微不足道的小事！」球迷們才能夠有幸在這個世代看到這位不世出的天才棒球選手。

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一朗水手的經典紀錄，單季最多262支安打，連續10個球季200安，單月最多55支安打，連續45次盜壘成功，單季拿下最多7座個人獎項。水手時期經典背號T和開襟球衣只有在GOGO SPORTS才能擁有，一朗的MLB經典3/26全面開放預購，4/8預購陸續到貨。

▲鈴木一朗水手隊背號T。（圖／創信公司提供）



同場加映2019新賽季水手隊菊池雄星、費城人隊哈波(Bryce Harper)、馬林魚隊陳偉殷，同步開放預購。

▲ 鈴木一朗球衣。（圖／創信公司提供）



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