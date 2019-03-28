奧會10人涉藥禁賽名單　不會有現役大咖選手

▲禁賽名單上除許淑淨外，據傳有10人同樣被禁賽。（圖／資料照）



記者洪偵源／綜合報導

中華奧會將依照WADA（World Anti-Doping Agency，國際反禁藥組織）要求，公佈因藥檢未過遭禁賽的選手名單與禁賽期限，據悉除許淑淨外至少10名選手被禁賽，目前無法得知是哪些項目選手，但有可能都非活躍在第一線，甚至已退役。

兩屆奧運金牌許淑淨因藥檢未過，被認定違規用藥遭禁賽，已是國內目前已知被禁賽最大咖選手，不過依據推測，其餘在名單上的選手，就算可能擁有顯赫戰績，但可能已經都不是現役選手。

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會有此推斷，是因一般WADA藥檢呈陽性選手，在被告知禁賽前，會有一段作業期，會告知選手與所屬單項運動協會，以及所屬的國家奧會，選手有時間在收到通知後，針對藥檢結果提出解釋。

以許淑淨為例，2018年1月17日，日本三菱實驗室將檢測結果提列為「不利檢測報告」，19日WADA函復中華奧會，之後有段時間讓許淑淨提出解釋回覆，WADA到1月31日正式發函通知強制停賽，並開B瓶檢測。

而一旦禁賽，選手本人與所屬單項協會和國家奧會，都會被告知，就不太可能在被禁賽的情況下，還參加比賽，尤其是國際賽，因為通常一報名就會被發現是禁賽遭拒絕，許淑淨從2017年底後就沒再參加比賽。

再加上若是現役大咖選手，接受藥檢的頻率，也會高過其他選手，頻繁的程度讓WADA的「生物護照」建檔的身體數值有更多樣本數，除非用藥手段實在高明，否則很容易被察覺。

因此要出現在這波10人名單上的選手，應該不會有大咖選手，就算有顯赫戰績，也可能都已經退役，沒有活躍在第一線。