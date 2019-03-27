中職／網傳艾銳克與伯納打架　經紀人不評論且無個人表現

▲《CPBL STATS 中華職棒進階數據》臉書粉絲團的艾銳克經紀人說法。（圖／翻攝自CPBL STATS 中華職棒進階數據）

體育中心／綜合報導

針對中信兄弟解約洋砲艾銳克，傳出是因8局上的犧牲短打戰術，引起總教練伯納與艾銳克差點打架，因此才會解約，艾銳克的經紀人不願針對打架事件評論，並且澄清艾銳克從未有個人表現凌駕於團隊，未質疑教練團的作戰，很享受和中信兄弟在一起打球的時光。

中信兄弟27日宣布解約洋砲艾銳克，總教練伯納表示，並非因艾銳克2場比賽表現不好，而是艾銳克太重視個人打球表現，超過團隊的作戰。

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依據《CPBL STATS 中華職棒進階數據》臉書粉絲團表示，「根據我們的了解，這件事情的起火點是教練團在八局對艾銳克下達觸擊戰術，導致賽後中信兄弟總教練伯納想和艾銳克打架。」

《CPBL STATS 中華職棒進階數據》也向跟艾銳克的經紀人求證此事，取得艾銳克經紀人的回應。

艾銳克的經紀人不願評論賽後打架情事，他澄清艾銳克並沒有把個人表現放在團隊作戰之上，這是錯誤的事情，之前7年艾銳克沒有跟教練、隊友及球團相處有問題，未曾質疑過教練團的作戰與調度。

經紀人並轉達艾銳克的話，表示「很感謝支持我的球迷，還有中信兄弟給予機會來台打球，並要特別謝謝中信兄弟隊友，讓我加入這個大家庭，你們是很棒的隊友，我會很想你們，雖在台灣的日子很短，但我真的很享受在台灣打球的日子。」

▲《CPBL STATS 中華職棒進階數據》臉書粉絲團的艾銳克經紀人說法。（圖／翻攝自CPBL STATS 中華職棒進階數據）