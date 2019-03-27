運動雲

> >

WADA大數據輔佐　斷定許淑淨生物數值異常有根據

ETtoday運動雲

▲許淑淨。(圖／達志影像／美聯社)

▲許淑淨。（圖／達志影像／美聯社）

記者洪偵源／綜合報導

兩屆奧運舉重金牌得主許淑淨，2017年因藥檢雖呈陰性，但WADA（World Anti-Doping Agency，國際反禁賽組織），認為生物指數異常要求進一步重驗，才有之後的禁賽，由於WADA對選手都有建立生物護照，並在大數據監測下，才會以異常為由要求再驗。

WADA對每個選手建立的生物護照，有每次驗尿、抽血所得到身體機能數值，由於檢驗次數夠多，所得到的大數據樣本也夠多，以許淑淨來說，就算藥檢呈陰性，若某項指數高或低於平均值，就會針對性重啟檢驗。

請繼續往下閱讀...

許淑淨本人在27日已發聲明，聽信親友建議，服用了具改善睡眠與壓力效果的膳食補充劑，沒料到裡頭含有禁藥成份，自然選手要捍衛自己的聲譽，而在缺少完整的檢驗報告下，各界也難以求證。

不過WADA的藥檢，從來不是驗出選手吃什麼藥，而是選手檢體查出的特定成份，是被WADA禁止，或者因你某項數值異常，會請選手提出解釋，吃了些什麼，但是否為誤食，是由WADA斷定。

一般來說，WADA會根據檢體所得到禁止成份，研判對該選手所從事的運動，有無直接幫助，若無直接助益，例如需要爆發力的運動，卻驗出含類似鎮定劑成份，才會認定為誤食，而誤食一般禁賽期在3到6個月，許淑淨被禁賽3年算是相當嚴重的判例。

雖然許淑淨已經繳回2017年世錦賽銀牌，且已經退役禁賽並無太大效用，加上她已請辭國訓中心教練，但若要平反聲譽，必須設法說服WADA接受理由，最有可能的管道，就是打國際體育仲裁庭，但她從去年1月收到通知至今並未提出申訴。

關鍵字： 許淑淨舉重禁藥
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

03_25 Lamigo vs 中信 六局上，抗議成功！陳晨威的跑壘影響守備，判定跑者出局

熱門新聞

影／兩屆奧運舉重金牌許淑淨用藥遭禁賽　 國際組織要求公佈才曝光

中職／中信兄弟解約洋砲艾銳克　伯納：太重視個人表現

影／林智勝徒手接球秀美技　陳江和愣住看傻眼

影／許淑淨用藥遭禁如再有選手被查　郭婞淳恐失去東京奧運參賽資格

中職／中信兄弟洋砲艾銳克無安打　犧短失敗被討論　

中職／桃猿延長賽險勝兄弟　洪一中：兄弟愈來愈強

讀者回應

﻿

最新新聞

1再見安打當英雄　林智勝：珍惜先發

2上一軍秒變英雄　許基宏：我做到了

3世大運品勢國手出爐

4林智勝再見安打　兄弟7比6逆轉桃猿

5網傳艾銳克與伯納打架　經紀人不評論

熱門新聞

1許淑淨用藥遭禁賽

2兄弟解約艾銳克　伯納：太重個人表現

3林智勝徒手接球　陳江和看呆了

4如再有選手被查　郭婞淳恐失奧運資格

5中信兄弟洋砲艾銳克無安打犧短還失敗

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

熱門影音

全站熱門影音

中華職棒30年_宣傳片

兄弟壓制暴力猿打線　象6比2踹倒猿

03_25 Lamigo vs 中信 賽前，台中市大家長盧秀燕簡潔有力的致詞，並開出好球！

味全重返中職！預計4月底完成加盟 隊名仍沿用「龍」？吳志揚：是未知數

03_25 Lamigo vs 中信 六局下，連續兩天開炮！林智勝一棒擊出左外野陽春全壘打，助兄弟再添一分

不再失約！國中小情侶牽手15年 男友履約娶回家婚禮閃瞎眾人❤

總理面前摔椅子、丟帽暴衝？！　日防大畢業生超狂退場：解脫啦

有想過和李沛旭分手嗎？　蔡淑臻尷尬回：各種可能性都有

陳喬恩主動親羅志祥：好激情！　學唱《精舞門》糗變《小毛驢》

大肚男效仿「一拳超人鍛鍊法」　堅持30天身體劇烈變化超驚人
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366