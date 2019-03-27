WADA大數據輔佐　斷定許淑淨生物數值異常有根據

▲許淑淨。（圖／達志影像／美聯社）



記者洪偵源／綜合報導

兩屆奧運舉重金牌得主許淑淨，2017年因藥檢雖呈陰性，但WADA（World Anti-Doping Agency，國際反禁賽組織），認為生物指數異常要求進一步重驗，才有之後的禁賽，由於WADA對選手都有建立生物護照，並在大數據監測下，才會以異常為由要求再驗。

WADA對每個選手建立的生物護照，有每次驗尿、抽血所得到身體機能數值，由於檢驗次數夠多，所得到的大數據樣本也夠多，以許淑淨來說，就算藥檢呈陰性，若某項指數高或低於平均值，就會針對性重啟檢驗。

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許淑淨本人在27日已發聲明，聽信親友建議，服用了具改善睡眠與壓力效果的膳食補充劑，沒料到裡頭含有禁藥成份，自然選手要捍衛自己的聲譽，而在缺少完整的檢驗報告下，各界也難以求證。

不過WADA的藥檢，從來不是驗出選手吃什麼藥，而是選手檢體查出的特定成份，是被WADA禁止，或者因你某項數值異常，會請選手提出解釋，吃了些什麼，但是否為誤食，是由WADA斷定。

一般來說，WADA會根據檢體所得到禁止成份，研判對該選手所從事的運動，有無直接幫助，若無直接助益，例如需要爆發力的運動，卻驗出含類似鎮定劑成份，才會認定為誤食，而誤食一般禁賽期在3到6個月，許淑淨被禁賽3年算是相當嚴重的判例。

雖然許淑淨已經繳回2017年世錦賽銀牌，且已經退役禁賽並無太大效用，加上她已請辭國訓中心教練，但若要平反聲譽，必須設法說服WADA接受理由，最有可能的管道，就是打國際體育仲裁庭，但她從去年1月收到通知至今並未提出申訴。