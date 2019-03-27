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中職／初登板狂飆147公里　吳俊偉：用盡全力了

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記者歐建智／台中報導

中信兄弟本土投手吳俊麟26日職棒生涯初登板，後援2局無失分，11局上投完之後，站在休息區前面迎接每一位隊友回來，他說：「擊掌是一種感謝。」他感謝投手教練林恩宇的叮嚀，盡全部力量去投，幫球隊守下每一個出局數。

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吳俊偉2017年屏東高中畢業，先到新北市成棒隊，2018年透過中職新人測試會進入選秀，在選秀第4指名被中信兄弟選走。

▲中信兄弟投手吳俊偉。（圖／中信兄弟提供）

▲中信兄弟投手吳俊偉。（圖／中信兄弟提供）

在今年春訓熱身賽表現突出，與吳哲源、陳柏豪競爭長中繼，最後脫穎而出在開季名單中，26日在延長賽10局上職棒生涯初登板，二出局後被桃猿劉時豪敲安打，11上再續投，未被上壘的三上三下，還有1次三振。

吳俊偉投2局被1支安打、1次三振，沒有失分，投完11局時站在休息室前面，跟每一位回來的隊友擊掌，他說：「學長幫我守下出局數，擊掌是一種感謝，自己心裡這樣想。」

26日初登板球速最快飆到147公里，但曾在冬盟投到149公里，吳俊偉說：「昨天已用盡全力了，自己只想全力去投，幫球隊守下每一個出局數。」

他表示，「謝謝教練對我的肯定，很珍惜這次上來機會，努力把球投好，感謝投手教練林恩宇，昨天在牛棚跟我說，打棒球打這麼久，就是想要投給這麼多人，慢慢來、一顆一顆投，所以我昨天節奏有放的比較慢。」

從牛棚走到投手丘，吳俊偉沒有想什麼，他說：「把該做的事做好，心情亢奮又緊張，但不會在意外在的環境，教練林恩宇也說，目標只有捕手，把球投進去。」

他表示，中繼投手控球很重要，心理層面要對自己有自信，自信心要強，26日初登板表現有提升自己的自信心，結果算是不錯，但變速球還可以更好。

關鍵字： 中華職棒吳俊偉
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