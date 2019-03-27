運動雲

> >

快艇上演驚奇賽季　瑞佛斯：季前ESPN說我們只能拿33勝

ETtoday運動雲

記者黃詩崴／綜合報導

洛杉磯快艇今（27）日客場擊敗灰狼，戰績來到45勝30敗，成為本季西區第5支確定進入季後賽的球隊。賽後，快艇在休息室進行慶祝，總教練瑞佛斯（Doc Rivers）特別提到季前外界對他們的質疑，「ESPN預測我們整季只能拿到33勝；巴克利（Charles Barkley）也同意他們的看法，現在我們打進了那該死的季後賽。」

 ★中職賽事直播看這裡！

請繼續往下閱讀...

●下載《ETtoday新聞雲APP》中職精彩直播賽事不漏接

●中職賽事直播看《播吧》

今天快艇贏球後確定獲得季後賽資格，賽後瑞佛斯手裡拿著香檳一走進休息室就講，「ESPN預測我們只有33勝，他們的確這麼說，巴克利也覺得是33勝，就連拉斯維加斯也認為我們有能拿到33勝，現在我們闖進了那該死的季後賽。」隨後把香檳交給一旁的加里納利（Danilo Gallinari）示意他開香檳慶祝。

根據《ESPN》在去年8月的季前戰績預測，快艇只能拿到35勝47敗排名西區第11，內文寫道因為本季快艇失去中鋒小喬丹（DeAndre Jordan），除了無緣季後賽以外，也將是至2010-11賽季後再度單季勝率不及5成。

儘管快艇在季前預測不被看好，但依舊靠著團隊戰力在競爭激烈的西區殺出重圍，並且有趣的是，那份ESPN的預測報告中，洛杉磯湖人被認為能夠拿下46勝36敗位居西區第6，不過結果出爐，今年洛杉磯的確只有1支球隊能夠挺進季後賽，但那支球隊是快艇。

關鍵字： NBA湖人快艇瑞佛斯Doc Rivers
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁

JHBL戰在起點，迎向最熱血的籃球季

ETtoday運動雲

熱門新聞

影／兩屆奧運舉重金牌許淑淨用藥遭禁賽　 國際組織要求公佈才曝光

中職／中信兄弟解約洋砲艾銳克　伯納：太重視個人表現

影／林智勝徒手接球秀美技　陳江和愣住看傻眼

影／許淑淨用藥遭禁如再有選手被查　郭婞淳恐失去東京奧運參賽資格

中職／中信兄弟洋砲艾銳克無安打　犧短失敗被討論　

中職／桃猿延長賽險勝兄弟　洪一中：兄弟愈來愈強

讀者回應

﻿

最新新聞

1許基宏終於回一軍　謹記林威助的叮嚀

2熱火奪冠功臣莫寧入選FIBA名人堂

3幫哈登報仇？卡佩拉凶狠隔扣字母哥

4黃恩賜初登板　伯納：緊張到屁股都縮了

5國訓中心將加強禁藥宣導

熱門新聞

1許淑淨用藥遭禁賽

2兄弟解約艾銳克　伯納：太重個人表現

3林智勝徒手接球　陳江和看呆了

4如再有選手被查　郭婞淳恐失奧運資格

5中信兄弟洋砲艾銳克無安打犧短還失敗

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

熱門影音

全站熱門影音

中華職棒30年_宣傳片

兄弟壓制暴力猿打線　象6比2踹倒猿

03_25 Lamigo vs 中信 賽前，台中市大家長盧秀燕簡潔有力的致詞，並開出好球！

味全重返中職！預計4月底完成加盟 隊名仍沿用「龍」？吳志揚：是未知數

03_25 Lamigo vs 中信 六局下，連續兩天開炮！林智勝一棒擊出左外野陽春全壘打，助兄弟再添一分

不再失約！國中小情侶牽手15年 男友履約娶回家婚禮閃瞎眾人❤

總理面前摔椅子、丟帽暴衝？！　日防大畢業生超狂退場：解脫啦

有想過和李沛旭分手嗎？　蔡淑臻尷尬回：各種可能性都有

陳喬恩主動親羅志祥：好激情！　學唱《精舞門》糗變《小毛驢》

婦陷騙錢老梗！假姪子求匯20萬 細心警秒拆穿溫柔提點防詐3步驟
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366