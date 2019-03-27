快艇上演驚奇賽季　瑞佛斯：季前ESPN說我們只能拿33勝

記者黃詩崴／綜合報導

洛杉磯快艇今（27）日客場擊敗灰狼，戰績來到45勝30敗，成為本季西區第5支確定進入季後賽的球隊。賽後，快艇在休息室進行慶祝，總教練瑞佛斯（Doc Rivers）特別提到季前外界對他們的質疑，「ESPN預測我們整季只能拿到33勝；巴克利（Charles Barkley）也同意他們的看法，現在我們打進了那該死的季後賽。」

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今天快艇贏球後確定獲得季後賽資格，賽後瑞佛斯手裡拿著香檳一走進休息室就講，「ESPN預測我們只有33勝，他們的確這麼說，巴克利也覺得是33勝，就連拉斯維加斯也認為我們有能拿到33勝，現在我們闖進了那該死的季後賽。」隨後把香檳交給一旁的加里納利（Danilo Gallinari）示意他開香檳慶祝。

根據《ESPN》在去年8月的季前戰績預測，快艇只能拿到35勝47敗排名西區第11，內文寫道因為本季快艇失去中鋒小喬丹（DeAndre Jordan），除了無緣季後賽以外，也將是至2010-11賽季後再度單季勝率不及5成。

儘管快艇在季前預測不被看好，但依舊靠著團隊戰力在競爭激烈的西區殺出重圍，並且有趣的是，那份ESPN的預測報告中，洛杉磯湖人被認為能夠拿下46勝36敗位居西區第6，不過結果出爐，今年洛杉磯的確只有1支球隊能夠挺進季後賽，但那支球隊是快艇。