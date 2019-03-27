運動雲

> >

ET直播／土投對決！兄弟蔡齊哲拚對猿首勝　王溢正攔阻

ETtoday運動雲

▲桃猿王溢来對決中信兄弟蔡齊哲。（圖／中華職棒提供）

▲桃猿王溢正對決中信兄弟蔡齊哲。（圖／中華職棒提供）

記者歐建智／台中報導

Lamigo桃猿與中信兄弟27日在台中洲際球場進行兩隊2連戰最後對戰，桃猿由本土左投王溢正先發，中信兄弟也由本土投手蔡齊哲先發，這是中職本季第一場本土投手對決，蔡齊哲生涯對桃猿0勝5敗，未嘗勝投味。比賽在下午6點35分開打請鎖定《ETtoday新聞雲》直播觀看。

請繼續往下閱讀...

●下載《ETtoday新聞雲APP》中職精彩直播賽事不漏接

●中職賽事直播看《播吧》

桃猿與中信兄弟26日在台中洲際球場交手，兩隊打到延長賽12局，桃猿靠著林泓育在12局上打出陽春全壘打，以4比3險勝。

目前桃猿戰績2勝1敗是4隊排名首位，中信兄弟與統一獅戰績都是1勝1敗，富邦悍將是0勝1敗。

桃猿與中信兄弟27日再交手，桃猿派出本土投手王溢正先發，今年第一次出賽，去年出賽22場有8勝8敗、防禦率4.25，139.2局被152支安打，其中有6支全壘打，103次三振、41次四死球。

王溢正去年對戰中信兄弟6場是2勝2敗、對戰防禦率4.58，去年6場每一場至少投5.2局以上，其中去年在洲際出戰中信兄弟是0勝1敗。

中信兄弟先發投手蔡齊哲也是今年首度出賽，去年15場出賽有2勝6敗、防禦率8.01，51.2局被8轟在內76支安打，33次三振、30次四死球。

蔡齊哲上一次勝投是去年5月17日，生涯在洲際球場出賽還有有勝投，5次出賽吞下4敗。他生涯對戰桃猿6場也是未勝投，但有5敗，對戰防禦率高達12.81，去年對戰4場是0勝3敗，挑戰對桃猿生涯首勝。

關鍵字： 中華職棒桃猿王溢正中信兄弟蔡齊哲
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

熱門新聞

影／兩屆奧運舉重金牌許淑淨用藥遭禁賽　 國際組織要求公佈才曝光

影／林智勝徒手接球秀美技　陳江和愣住看傻眼

影／許淑淨用藥遭禁如再有選手被查　郭婞淳恐失去東京奧運參賽資格

CBA／中國字母哥狂轟33分　林志傑掛蛋廣廈狂輸34分

中職／桃猿延長賽險勝兄弟　洪一中：兄弟愈來愈強

陳建州：如果球迷想要「俠獸連線」　夢想家就去爭取！

讀者回應

﻿

最新新聞

1紅襪普萊斯3局被打爆春訓全吞敗

2許淑淨禁藥遭禁傳疑誤用膳食補充劑

3許淑淨暫保奧運金牌　但仍可追究

4蘇迪曼盃大馬要以最強陣容應戰

5哈登遭布萊德索嚴防　公鹿橫掃火箭

熱門新聞

1許淑淨用藥遭禁賽

2林智勝徒手接球　陳江和看呆了

3如再有選手被查　郭婞淳恐失奧運資格

4林志傑掛蛋廣廈狂輸34分

5桃猿延長賽險勝　洪總：兄弟愈來愈強

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

下載App千杯咖啡天天送

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

熱門影音

全站熱門影音

中華職棒30年_宣傳片

兄弟壓制暴力猿打線　象6比2踹倒猿

03_25 Lamigo vs 中信 賽前，台中市大家長盧秀燕簡潔有力的致詞，並開出好球！

味全重返中職！預計4月底完成加盟 隊名仍沿用「龍」？吳志揚：是未知數

03_25 Lamigo vs 中信 六局下，連續兩天開炮！林智勝一棒擊出左外野陽春全壘打，助兄弟再添一分

不再失約！國中小情侶牽手15年 男友履約娶回家婚禮閃瞎眾人❤

總理面前摔椅子、丟帽暴衝？！　日防大畢業生超狂退場：解脫啦

有想過和李沛旭分手嗎？　蔡淑臻尷尬回：各種可能性都有

陳喬恩主動親羅志祥：好激情！　學唱《精舞門》糗變《小毛驢》

婦陷騙錢老梗！假姪子求匯20萬 細心警秒拆穿溫柔提點防詐3步驟
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366