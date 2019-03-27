ET直播／土投對決！兄弟蔡齊哲拚對猿首勝　王溢正攔阻

▲桃猿王溢正對決中信兄弟蔡齊哲。（圖／中華職棒提供）

記者歐建智／台中報導

Lamigo桃猿與中信兄弟27日在台中洲際球場進行兩隊2連戰最後對戰，桃猿由本土左投王溢正先發，中信兄弟也由本土投手蔡齊哲先發，這是中職本季第一場本土投手對決，蔡齊哲生涯對桃猿0勝5敗，未嘗勝投味。比賽在下午6點35分開打請鎖定《ETtoday新聞雲》直播觀看。

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桃猿與中信兄弟26日在台中洲際球場交手，兩隊打到延長賽12局，桃猿靠著林泓育在12局上打出陽春全壘打，以4比3險勝。

目前桃猿戰績2勝1敗是4隊排名首位，中信兄弟與統一獅戰績都是1勝1敗，富邦悍將是0勝1敗。

桃猿與中信兄弟27日再交手，桃猿派出本土投手王溢正先發，今年第一次出賽，去年出賽22場有8勝8敗、防禦率4.25，139.2局被152支安打，其中有6支全壘打，103次三振、41次四死球。

王溢正去年對戰中信兄弟6場是2勝2敗、對戰防禦率4.58，去年6場每一場至少投5.2局以上，其中去年在洲際出戰中信兄弟是0勝1敗。

中信兄弟先發投手蔡齊哲也是今年首度出賽，去年15場出賽有2勝6敗、防禦率8.01，51.2局被8轟在內76支安打，33次三振、30次四死球。

蔡齊哲上一次勝投是去年5月17日，生涯在洲際球場出賽還有有勝投，5次出賽吞下4敗。他生涯對戰桃猿6場也是未勝投，但有5敗，對戰防禦率高達12.81，去年對戰4場是0勝3敗，挑戰對桃猿生涯首勝。