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熱火正式退役波許1號球衣　詹皇憶沒有波許無法奪冠

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▲熱火退役波許球衣。（圖／達志影像／美聯社）

▲熱火退役波許球衣。（圖／達志影像／美聯社）

 記者張曜麟／綜合報導

熱火27日迎來魔術踢館，在中場休息時，退役了「LCD」三巨頭之一波許(Chris Bosh)的1號球衣，曾經的頂級中鋒正式告別NBA。雖然今夜曾經的隊友詹姆斯(LeBron James)有比賽無法到場參加退役儀式，但他仍在更衣室說，若當時沒有波許，自己是無法在熱火贏得總冠軍。

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生涯前7季波許都是在暴龍效力，稱職擔任「龍王」角色，到了2010年轉戰熱火，與詹姆斯(LeBron James)、韋德(Dwyane Wade)組成「LCD」三巨頭，為了球隊，他逐漸改變打法，角色地位大不如前，整體數據也下滑，但最終熱火在波許的犧牲下，成功於2012及2013年完成二連霸。

波許最經典一役，莫過於在2013年總冠軍戰G6，當時對手馬刺已經取得聽牌，在最後10秒，波許搶下關鍵的進攻籃板，並順勢傳給底角的艾倫(Ray Allen)投進追平三分，這樣的「一板一傳」可說價值連城。

無奈波許之後遭逢血栓困擾，並淡出了聯盟，雖然先前他仍表示自己還想打球，但沒有球隊願意冒風險給他合約，最終他接受現實並選擇退役，27日熱火面對魔術的比賽，在中場休息時舉行了波許球衣退休儀式，對於曾經的奪冠功臣，主場球迷也給予波許巨大的掌聲以及歡呼聲，隨著1號球衣升空，現場氣氛也達最高潮，對於許多球迷而言「LCD」就是一個特別且具回憶的時刻。

波許在演講中，感謝了前隊友、教練、球迷的支持，而他曾經的隊友詹姆斯，因為今日有比賽而無法到場，但他仍在更衣室中給予最大支持，「沒有波許的話，我是無法在邁阿密奪冠。我在熱火的4個賽季，他都表現得很職業，我很希望自己在現場，觀看他的球衣掛在球場上空。我肯定會觀看並且轉發，表達我對他的愛。」

▲韋德、波許跟隨LBJ腳步跳出合約，熱火團隊面臨重大危機。（圖／達志影像／美聯社）

▲熱火LCD三巨頭。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA熱火波許
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