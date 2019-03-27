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WSBL／國泰賽季全勝延續26連勝　鄭慧芸大讚菜鳥羅蘋完美銜接

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▲▼國泰，11號 鄭伊秀、12號 林育庭、15號 歐婕、20號 羅蘋。（圖／籃協提供）

▲國泰女籃新秀羅蘋。（圖／籃協提供）

記者潘泓鈺／新北報導

在第14季最後一個循環，國泰26日與電信碰頭上演「冠軍前哨戰」，最終以85比66完成賽季15戰全勝、跨季26連勝。球隊在這個賽季的成功，總教練鄭慧芸點名菜鳥羅蘋是關鍵之一，其表現無懈可擊。

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雖然電信半場結束保有2分領先，但很快地就被國泰以跨節29比1猛攻翻盤，最終國泰以19分差大勝，延續跨季26連勝的聯盟紀錄。第14季WSBL季後賽將在4月10日開打，進行3戰2勝制的冠軍戰，而3、4名之爭將由台元迎戰本季全敗，橫跨3季35連敗的台電對決。

賽後總教練鄭慧芸大力讚賞菜鳥羅蘋，球技、態度都無懈可擊，要挑的話可能只有168公分身高的缺點，這也是為何她會在2017年亞錦賽堅持要把羅蘋納入中華隊的原因，因為她認為羅蘋已經準備好了。

▲▼國泰，11號 鄭伊秀、12號 林育庭、15號 歐婕、20號 羅蘋。（圖／籃協提供）

▲國泰85比66擊退電信，延續跨季26連勝。（圖／籃協提供）

「她是國內少數能跟得上日本後衛的球員，除了身高以外她有無限大的潛力，」鄭慧芸賽後說道，「儘管有身高上的缺點，但羅蘋防守端的預測能力、判斷能力都相當優異，所以我不顧當時外界的反對，堅持要讓她以大學生的身份進入國家隊，而她也透過國際賽證明自己了。」

鄭慧芸也相當欣賞羅蘋的態度，不過一方面也擔心她太硬撐，就像她之前的疲勞性骨折，就是撐出來的，起初不舒服沒有反應，等到受不了了才知道事態嚴重。「她就是那種會為了比賽而拚，不惜一切代價的那種，練球上也是自我要求非常高的。」

關鍵字： WSBL國泰鄭慧芸羅蘋
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