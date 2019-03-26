亞足聯盃／航源FC 4月3日主場對決北韓425　即日起開始售票

▲航源FC。（圖／記者張克銘攝）

記者謝孟儒／綜合報導

台甲航源FC是台灣首支通過亞足聯（AFC）認證的職業足球俱樂部，去年首次叩關亞足聯盃（AFC CUP）賽事後，經過一年的精進學習，今年再加入新的南韓以及海地外援，首場主場賽事將在4月3日於新竹縣立第二運動場，對上去年交手過的北韓425。

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▼航源去年主場交手北韓425。（圖／記者黃克翔攝，下同）

航源FC去年首戰亞足聯盃，雖然未能取得首勝，不過在對上北韓425、北韓火炬以及澳門賓菲加的賽事中，頗有斬獲，從客場1比6不敵北韓火炬，再回到輔大主場後僅以0比1小輸，經過一年的調整精進，並再加入曾待過南韓青訓、首爾FC的朱易成，以及海地的ESTAMA JHON MIKY BENCHY。

提升戰力的航源FC今年再次挑戰亞足聯盃，分在東亞區I組，對手還有去年交手過的北韓425、香港和富大埔與香港傑志，經過調整訓練後，將要力拼小組賽首場勝利並搶下積分。

AFC CUP主場賽事如下：

►4月3日晚間7點對上北韓4.25體育會

地點在新竹縣立第二運動場



►5月15日晚間7點對上香港傑志體育會

地點在台北田徑場

►6月26日晚間8點對決香港大埔足球會

地點在台北田徑場

想現場觀戰的朋友，即日起將可透過udn售票系統購票，全票200元、優待票則為100元，另外，12歲以下觀眾憑著任何足球衣及三張發票，以上兩種方式都可以兌換「限量1000張紀念門票」入場。