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選擇12年4.3億續約天使　楚特坦言被市場寒冬影響

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▲楚特表現超猛，成為天使隊不可或缺的重要打者。(圖／達志影像／美聯社)

 ▲若無意外，楚特將在天使待到退休。（圖／達志影像／美聯社）

記者路皓惟／綜合報導

大聯盟近年市場寒冬，不少球員提前與球團達成續約，天使球星楚特（Mike Trout）以12年4.3億美元史上最大合約續留，他坦言，市場寒冬確實帶來影響，馬查多（Manny Machado）、哈波（Bryce Harper）兩位球星拖到春訓前才完成簽約，是他決定與天使盡快達成續約的一大因素。 

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「如果沒有與球團達成延長合約協議，那感覺肯定會十分煎熬。」楚特表示，「很顯然我想要繼續留在天使隊，我向球團表示我現在就想搞定這件事，如果我沒有打算投入市場，我不想要在未來幾年還要想著是否會得到一張延長合約。」

楚特表示，「看到哈波和馬查多今年的情況，對我來說是一個警示，我也與他們兩個聊過，在休賽季等待簽約的那些時間，感覺十分煎熬，我也把他們所經歷的過程放在心中。」

楚特自2011年登上大聯盟，僅有在2014年參與過季後賽，然而自此之後天使就未曾在打進季後賽，如果加盟費城人與哈波聯手，或許將有更多參與季後賽的機會，但他對此表示，「很多人叫我回到東岸，但我享受在這裡的每分每秒，這裡是我的家，我也沒想過要離開。」

楚特補充說明，「我認為終生效力一支球隊是一件非常酷的事，這也是我一直以來的想法，在整個職棒生涯當中，我在天使待了12年，這對我有重大的意義。如果我離開了，或許未來我會後悔。」

▲哈波積極招募楚特加盟費城人。（圖／達志影像／美聯社）

▲哈波先前積極招募楚特加盟費城人。（圖／達志影像／美聯社）

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

關鍵字： 天使楚特
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