UBA／健行大勝義守　隊史二度奪冠

▲健行奪冠。（圖／記者潘泓鈺攝）



記者洪偵源／台北報導

107學年度UBA公開男一級決賽，上屆衛冕失利的健行科大捲土重來，以88比63擊敗隊史首闖冠軍戰的義守大學，連續3屆闖進到最後決戰抱回2座冠軍。

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健行在第二節打了波25比15攻勢，義守還在第三節進攻當機，單節只有5分，健行該節火力全開，砍下34分，奠定勝利基礎，且幾乎要把第四節變成垃圾時間。

健行在104學年首度升上UBA公開男一級，隊史首戰一級賽事，就以戰績第一闖進8強，105學年度捲土重來，並拿到隊史首冠，成軍4年就拿到冠軍。

上屆健行被國體大粉碎連霸目標，此次在4強也報了一箭之仇，再度挺進冠軍戰，並順利擊退義守大學，拿下隊史第2座冠軍。

健行本屆預賽只輸過台師大，以14勝1敗戰績晉級，8強回到自家大本營後，7戰拿下5勝，取得戰績排名第二晉級4強，並擊敗上屆冠軍，拿到決賽門票。

健行在2013年成軍，目標就是一級戰場，主要球員來源為能仁家商，已經投入SBL的簡祐哲、劉人豪，以及謝亞軒、谷毛唯嘉、高承恩、陳范柏彥、林俊吉等人，都是能仁銜接健行。

能在UBA擠身強權，光有好手還不夠，靈魂人物就是領軍的劉孟竹，2008年他還是四處兼課的講師，2013年提出組隊想法，並轉任健行專任講師，開始打造邁向一級勁旅之路。

健行與其他大專隊伍不同的是，健行不但操練嚴格，還集中住宿，同時管球員的課業，過程中前景一度被看衰，也曾升級失敗，但在不斷努力下，已成為大學籃壇一方強權。