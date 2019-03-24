運動雲

> >

UBA／健行大勝義守　隊史二度奪冠

ETtoday運動雲

▲▼107學年度UBA冠軍，健行科大。（圖／記者潘泓鈺攝） 

▲健行奪冠。（圖／記者潘泓鈺攝）

記者洪偵源／台北報導

107學年度UBA公開男一級決賽，上屆衛冕失利的健行科大捲土重來，以88比63擊敗隊史首闖冠軍戰的義守大學，連續3屆闖進到最後決戰抱回2座冠軍。

請繼續往下閱讀...

●下載《ETtoday新聞雲APP》中職精彩直播賽事不漏接

●中職賽事直播看《播吧》

健行在第二節打了波25比15攻勢，義守還在第三節進攻當機，單節只有5分，健行該節火力全開，砍下34分，奠定勝利基礎，且幾乎要把第四節變成垃圾時間。

健行在104學年首度升上UBA公開男一級，隊史首戰一級賽事，就以戰績第一闖進8強，105學年度捲土重來，並拿到隊史首冠，成軍4年就拿到冠軍。

上屆健行被國體大粉碎連霸目標，此次在4強也報了一箭之仇，再度挺進冠軍戰，並順利擊退義守大學，拿下隊史第2座冠軍。

健行本屆預賽只輸過台師大，以14勝1敗戰績晉級，8強回到自家大本營後，7戰拿下5勝，取得戰績排名第二晉級4強，並擊敗上屆冠軍，拿到決賽門票。

健行在2013年成軍，目標就是一級戰場，主要球員來源為能仁家商，已經投入SBL的簡祐哲、劉人豪，以及謝亞軒、谷毛唯嘉、高承恩、陳范柏彥、林俊吉等人，都是能仁銜接健行。

能在UBA擠身強權，光有好手還不夠，靈魂人物就是領軍的劉孟竹，2008年他還是四處兼課的講師，2013年提出組隊想法，並轉任健行專任講師，開始打造邁向一級勁旅之路。

健行與其他大專隊伍不同的是，健行不但操練嚴格，還集中住宿，同時管球員的課業，過程中前景一度被看衰，也曾升級失敗，但在不斷努力下，已成為大學籃壇一方強權。

關鍵字： UBA健行科大
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

熱門新聞

影／謝昇諺鐵人三項賽遭闖賽道機車撞上　挫傷加車損無法完賽

鈴木一朗飛美國！前主播妻「53歲凍齡美顏」引熱論　網推爆：超有氣質

日職／陽岱鋼打瘋了！首打席再開轟　近3戰已經4轟炸裂

影／YURI轉隊桃猿開幕戰首亮相！陽光笑容甜翻球迷

謝淑薇「爆冷」擊敗球后大坂直美！　挺進邁阿密網球賽女單16強

中職／江辰晏6局無失分奪MVP　統一主場開幕1比0勝悍將

讀者回應

﻿

最新新聞

1艾迪頓開幕戰好投　伯納按讚

2替引退教練猛打　達欣23分宰台銀

3大元展老將價值　伯納：盡力讓智勝先發

4林智勝代打2分砲：努力不會騙人

5UBA公開男一級　健行奪冠

熱門新聞

1謝昇諺鐵人三項國際遭機車撞傷

2鈴木一朗前主播妻「53歲凍齡美顏」引熱論

3陽岱鋼打瘋了！　首打席再開轟

4YURI轉隊桃猿亮相　笑容甜翻球迷

5謝淑薇擊敗球后大坂直美！進邁阿密網賽女單16強

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

下載App千杯咖啡天天送

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

熱門影音

全站熱門影音

中華職棒30年_宣傳片

03_23 統一 vs Lamigo 賽前，LamiGirls全員到齊！22位成員一字排開，大展舞技！

中空背心加短裙融合棒球元素 統一獅Uni-Girls加新血更活潑

中職／坪井美紗音再度為猿開球　想飛北海道為大王應援

11/02 總冠軍賽G4 Lamigo vs 兄弟 賽後，伍鐸主投5局送出6K

曾被學生嗆是最爛的老師...　教育從業者「最難的一堂課」

出門要想開「哪一台」法拉利　聖結石直擊香港億萬富豪的家

暖男目睹2黃金獵犬受困結冰湖 赤膊破冰救援...愛犬跟著一起跳！

趙正平強抱辣模25秒畫面曝光！　子涵驚恐走光「死命拉裙」

阿公疼孫撿玩具！撿了1隻又1隻　無限「俄羅斯小鴨」逼出3字髒話
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366