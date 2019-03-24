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UBA／謝謝你們把50歲的桑茂森帶進小巨蛋　國體第4作收雖敗猶榮

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▲▼107學年度UBA四強，健行vs國體。（圖／記者潘泓鈺攝）

▲國體教頭桑茂森。（圖／記者潘泓鈺攝）

記者潘泓鈺／台北報導

衛冕軍國體四強賽落馬，24日季軍戰又被台師大「再見火鍋」第4名作收。儘管如此，教練桑茂森對於這個傷兵頻傳的賽季仍對子弟兵感到滿意，也要謝謝他們，把50歲的他第一次帶進小巨蛋，希望接下來的幾年，大家在這個賽場不要有太大的壓力，好好享受這難得的機會。

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國體挾著衛冕的氣勢直闖107年富邦人壽UBA四強賽，不料四強賽上演的去年「冠軍戰重賽」遭健行復仇，無緣寫下2012年UBA與SBL「完全切割」後的首支連霸球隊紀錄。24日與台師大的季軍戰，容毅燊倒數6秒的再見火鍋，更是以75比78把國體打落第四名。

桑茂森賽後無奈的表示，這個賽季主力輪流受傷，還有流感的肆虐也造成影響，像是關達祐就2度感染流感，主力中鋒王柏智左腳踝扭傷在八強賽報銷，始終無法以完整陣容應賽，更開玩笑表示，「我可能拜拜沒有拜好吧。」

儘管歷經風風雨雨，球隊仍堅持到四強賽，雖然最終結果不盡人意，但桑茂森也給子弟兵給予肯定，「像20歲的李家慷來小巨蛋5次了，關達祐也有4次，我要感謝他們，把50歲的桑茂森（去年）第1次帶進小巨蛋。我希望他們每年都進來，不要有壓力，好好享受這場館。」

▲▼107學年度UBA，季軍戰，國體vs台師大。（圖／記者潘泓鈺攝）

▲國體季軍戰不敵台師大。（圖／記者潘泓鈺攝）

關鍵字： UBA國體桑茂森
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