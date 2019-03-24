UBA／「戰士沒有選擇戰場的餘地」　周桂羽振作領台師大奪季軍

▲台師大隊長周桂羽領軍奪季軍。（圖／記者潘泓鈺攝）

記者潘泓鈺／台北報導

兩支具備冠軍實力的學校跌落107學年度富邦人壽UBA季軍戰，台師大靠著隊長周桂羽全隊最高16分外加關鍵抄截的表現，以78比75擊落衛冕軍。周桂羽坦言昨天的失利，讓他沉澱了3個小時，雖然是季軍戰，但也是19連勝的他們本季最放鬆的，也是最棒的一場比賽，把勝利獻給大四學長。

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「戰士沒有選擇戰場的餘地。雖然昨天輸了大家都很悶，我自己也沈澱了3個小時，讓我體悟到，冠軍沒有那麼容易。」周桂羽賽後說道，「沈澱後我馬上轉換心情，必須打起精神來鼓勵隊友，好好享受本季最後一場比賽，給大四學長一個畢業禮物。」

台師大被評價四強中陣容最完整的球隊，預賽到複賽寫下19連勝，最終以21勝1敗的戰績強勢進軍小巨蛋，不料昨日被義守爆冷，24日台北小巨蛋與衛冕軍國體爭奪季軍。兩軍抗衡到最後一刻，周桂羽關鍵抄截再擺進兩分，幫助球隊取得3分優勢，容毅燊再見火鍋賞給國體隊長楊盛硯，終場78比75奪得季軍。

▲周桂羽指揮隊友。（圖／記者潘泓鈺攝）

周桂羽坦言，由於連勝的關係，整個賽季全隊打的都相當緊繃，到了「一翻兩瞪眼」的四強賽更是如此，反倒今天是整個賽季唯一壓力釋放的比賽，也是整季打得最好的一場比賽。對於是否投入職業賽場，台師大教練王志群表示，周桂羽必須完成大學最後一年的學業，目前還沒有這樣的規劃。