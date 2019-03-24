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不斷更新／郭阜林長打攻破索沙　5局富邦0比1統一

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▲▼0323 中華職棒30年開幕戰-桃猿VS統一-郭阜林。（圖／記者黃克翔攝）

▲郭阜林。（圖／記者黃克翔攝）

記者楊舒帆／綜合報導

統一7-ELEVEn獅隊24日回到台南主場開幕戰交手富邦悍將，富邦派出本季堪稱最大咖洋投索沙（Henry Sosa）掛帥先發，統一則以本土左投江辰晏迎戰，兩投前3局互飆5K，3局結束0比0，5局下郭阜林面對索沙敲出團隊首安，再靠陳鏞基安打先馳得點，5局統一1比0領先。

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1局上，江辰晏有好的開始，陳品捷敲二壘滾地球，于孟馗游擊飛球，胡金龍敲出安打，這時江辰晏三振蔣智賢，沒有讓對方攻占得點圈。

索沙1局下速球連發，先讓陳傑憲敲出游擊滾地球，之後三振林祖傑、潘武雄，製造3上3下，最快球速152公里。索沙投球過程中有小插曲，統一獅總教練黃甘霖向主審提出索沙耳環會有影響，索沙也笑笑地把它拔下。

2局上，江辰晏先接連三振林益全、高國輝，兩出局後被林哲瑄敲出安打，林宥穎敲三壘滾地球，沒有失分。2局下，蘇智傑游擊飛球出局，郭阜林挨三振，陳鏞基也敲內野飛球出局。

3局上，楊晉豪生涯首打席獲得保送，陳品捷、于孟馗接連遭到三振，胡金龍敲滾地球留下殘壘。3局下，索沙也不遑多讓展現K功，唐肇廷、林祐樂被三振，羅國龍游擊滾地出局，索沙還沒讓統一打者上壘。3局結束0比0。

4局上，蔣智賢率先敲二壘安打，高國輝獲得保送形成一、二壘有跑者，但林哲瑄、林宥穎都飛球出局，無法突破僵局。4局下，陳傑憲、林祖傑挨K，潘武雄游擊飛球出局。

5局上，楊晉豪敲出生涯第一支安打，他是2017年悍將第一指名新秀，簽約金510萬加盟。楊晉豪上壘後，陳品捷短打堆進上二壘，于孟馗獲得保送，胡金龍敲雙殺打無功而返。

5局下，蘇智傑中外野飛球出局，郭阜林攻破索沙，敲出中左外野深遠二壘安打，接著陳鏞基補上安打帶回統一第1分，但盜壘失敗出局，統一獅5局結束取得1比0領先。

江辰晏去年19場出賽，有17場先發，戰績8勝4敗，投了96.1局，防禦率3.46，去年對戰富邦取得4勝1敗，防禦率2.50，其中同樣去年在台南主場開幕戰，面對富邦先發6局，失1分，獲得比賽勝投。索沙今年從韓職轉來中職發展，官辦熱身賽碰過Lamigo桃猿與中信兄弟，拿2勝，11次投出7次三振，防禦率2.45。

統一獅打序與前5棒與開幕戰相同，第6棒由陳鏞基取代高國慶擔任一壘手，右外野手唐肇廷取代鄭鎧文，捕手則由林祐樂先發，陳重羽在板凳待命，羅國龍繼續先發中外野，富邦打線，蔣智賢扛第4棒，二壘手是楊晉豪，這是他一軍首度出賽。

富邦悍將先發打線

第1棒 右外 陳品捷
第2棒 游擊 于孟馗
第3棒 指定 胡金龍
第4棒 三壘 蔣智賢
第5棒 一壘 林益全
第6棒 左外 高國輝
第7棒 中外 林哲瑄
第8棒 捕手 林宥穎
第9棒 二壘 楊晉豪

統一獅先發打線

第1棒 二壘 陳傑憲
第2棒 游擊 林祖傑
第3棒 指定 潘武雄
第4棒 左外 蘇智傑
第5棒 三壘 郭阜林
第6棒 一壘 陳鏞基
第7棒 右外 唐肇廷
第8棒 捕手 林祐樂
第9棒 中外 羅國龍

▲富邦悍將洋投索沙。（圖／富邦悍將提供）

▲富邦悍將洋投索沙。（圖／富邦悍將提供）

關鍵字： 中職富邦悍將統一獅
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