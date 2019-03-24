運動雲

> >

韋德末節11分滅巫師　對手教練難以置信要退休

ETtoday運動雲

▲▼熱火韋德（Dwyane Wade）（圖／路透）

▲熱火韋德（右）（圖／路透）

記者陳瑞浩／綜合報導

熱火老將韋德（Dwyane Wade）本季結束後將退役，但仍狀態良好的他於24日熱火出戰巫師時第4節又獨拿11分率熱火以113比108擊敗季後賽競爭對手巫師，使熱火暫時保住東區季後賽老八位置，巫師總教練賽後開玩笑表示，韋德狀態太好，熱火若與允許韋德退役應該要被聯盟罰款。

請繼續往下閱讀...

●下載《ETtoday新聞雲APP》中職精彩直播賽事不漏接

●中職賽事直播看《播吧》

37歲韋德於季前宣告本季結束將退休，但他自身狀態仍保持相當良好，本季場均仍可貢獻17分、5.2籃板、2.6助攻，他24日對戰巫師第四節獨取11分，率熱火單節攻下四節中最高的35分，韋德本場繳出20分、9籃板、5助攻數據，終場熱火也擊敗巫師拿下勝利。

巫師總教練布魯克斯（Scott Brooks）賽後表示，韋德狀態太好，根本不是一個等待退役的球員，「我希望他可以重新考慮不要退休，他狀態真的太好，熱火如果允許他退休，聯盟應該要對此處以罰款才是。」

▲熱火韋德。（圖／路透）

▲韋德本季多次拯救熱火。（圖／路透）

韋德賽後也表示，很高興自己還有這種手感，並在球隊需要他的時候像以前那樣幫助球隊，看到球迷替他吶喊，他更想替球賽付出一切，他賽後在社群媒體上po文表示，「不知道自己油箱內還剩多少油，但今天晚上熱火球迷在華盛頓加油聲真的太澎湃了，我真的不能讓你們失望。」

熱火目前戰績以36勝37敗續坐東區季後賽最後一席老八位，前有籃網、活塞，後有魔術與黃蜂，熱火與籃網只有1.5場勝差，魔術要追上熱火也只有1場勝差，熱火於剩餘9場比賽若要進入季後賽中仍須步步為營。

關鍵字： NBA巫師熱火韋德
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁

JHBL戰在起點，迎向最熱血的籃球季

ETtoday運動雲

熱門新聞

影／謝昇諺鐵人三項賽遭闖賽道機車撞上　挫傷加車損無法完賽

鈴木一朗飛美國！前主播妻「53歲凍齡美顏」引熱論　網推爆：超有氣質

影／YURI轉隊桃猿開幕戰首亮相！陽光笑容甜翻球迷

謝淑薇「爆冷」擊敗球后大坂直美！　挺進邁阿密網球賽女單16強

日職／陽岱鋼打瘋了！首打席再開轟　近3戰已經4轟炸裂

中職／兄弟首戰作客桃園　無安打比賽艾迪頓對決尼克斯

讀者回應

﻿

最新新聞

1不斷更新／3局富邦0比0統一

2兄弟單局3安率先得分　3局象1：0猿

3SBL達欣OB賽　陳子威三分秀準翻

4統一獅OB再聚首　三大傳奇話當年

5謝謝你們把桑茂森帶進小巨蛋

熱門新聞

1謝昇諺鐵人三項國際遭機車撞傷

2鈴木一朗前主播妻「53歲凍齡美顏」引熱論

3YURI轉隊桃猿亮相　笑容甜翻球迷

4謝淑薇擊敗球后大坂直美！進邁阿密網賽女單16強

5陽岱鋼打瘋了！　首打席再開轟

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

下載App千杯咖啡天天送

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

熱門影音

全站熱門影音

中華職棒30年_宣傳片

03_23 統一 vs Lamigo 賽前，LamiGirls全員到齊！22位成員一字排開，大展舞技！

中空背心加短裙融合棒球元素 統一獅Uni-Girls加新血更活潑

中職／坪井美紗音再度為猿開球　想飛北海道為大王應援

11/02 總冠軍賽G4 Lamigo vs 兄弟 賽後，伍鐸主投5局送出6K

曾被學生嗆是最爛的老師...　教育從業者「最難的一堂課」

出門要想開「哪一台」法拉利　聖結石直擊香港億萬富豪的家

趙正平強抱辣模25秒畫面曝光！　子涵驚恐走光「死命拉裙」

暖男目睹2黃金獵犬受困結冰湖 赤膊破冰救援...愛犬跟著一起跳！

阿公疼孫撿玩具！撿了1隻又1隻　無限「俄羅斯小鴨」逼出3字髒話
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366