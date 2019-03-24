韋德末節11分滅巫師　對手教練難以置信要退休

▲熱火韋德（右）（圖／路透）

記者陳瑞浩／綜合報導

熱火老將韋德（Dwyane Wade）本季結束後將退役，但仍狀態良好的他於24日熱火出戰巫師時第4節又獨拿11分率熱火以113比108擊敗季後賽競爭對手巫師，使熱火暫時保住東區季後賽老八位置，巫師總教練賽後開玩笑表示，韋德狀態太好，熱火若與允許韋德退役應該要被聯盟罰款。

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37歲韋德於季前宣告本季結束將退休，但他自身狀態仍保持相當良好，本季場均仍可貢獻17分、5.2籃板、2.6助攻，他24日對戰巫師第四節獨取11分，率熱火單節攻下四節中最高的35分，韋德本場繳出20分、9籃板、5助攻數據，終場熱火也擊敗巫師拿下勝利。

巫師總教練布魯克斯（Scott Brooks）賽後表示，韋德狀態太好，根本不是一個等待退役的球員，「我希望他可以重新考慮不要退休，他狀態真的太好，熱火如果允許他退休，聯盟應該要對此處以罰款才是。」

▲韋德本季多次拯救熱火。（圖／路透）

韋德賽後也表示，很高興自己還有這種手感，並在球隊需要他的時候像以前那樣幫助球隊，看到球迷替他吶喊，他更想替球賽付出一切，他賽後在社群媒體上po文表示，「不知道自己油箱內還剩多少油，但今天晚上熱火球迷在華盛頓加油聲真的太澎湃了，我真的不能讓你們失望。」

熱火目前戰績以36勝37敗續坐東區季後賽最後一席老八位，前有籃網、活塞，後有魔術與黃蜂，熱火與籃網只有1.5場勝差，魔術要追上熱火也只有1場勝差，熱火於剩餘9場比賽若要進入季後賽中仍須步步為營。