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單場4響砲紅人明星二壘手吉奈特　拉傷腹股溝休3個月

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▲▼紅人明星二壘手古奈特（Scooter Gennett）（圖／CFP）

▲紅人明星二壘手吉奈特（圖／CFP）

記者陳瑞浩／綜合報導

紅人明星二壘手吉奈特（Scooter Gennett）24日於春訓熱身賽對戰釀酒人時於滑接一壘強勁滾地球後受傷，他當場無法站立，隨後由球車載下場接受診斷，根據球團透露，吉奈特經MRI檢查後是腹股溝拉傷，恢復期間須2至3個月，他至少6月才可回歸，也確定趕不上今年球季開幕。

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吉奈特於24日2局下守備時因滑接滾地球而拉傷腹股溝，他此役2打席沒有擊出安打，受傷後就退場接受診斷，他拉傷腹股溝預計需要2-3個月時間。

吉奈特於2017年被釀酒人釋出後由紅人接收，他於該年出賽141場，轟出27發全壘打，貢獻97打點，繳出295/.342/.531打擊三圍，該年對戰紅雀時更轟出4轟繳出10打點的驚人紀錄，成為大聯盟史上第17位完成單場四響砲選手。

▲紅人吉奈特單場四響砲。(圖／達志影像／美聯社)

▲紅人吉奈特曾擊出單場四響砲。(圖／達志影像／美聯社)

吉奈特在去年繳出181支安打，其中包含23發全壘打，安打與全壘打除超越陣中老牌球星沃托（Joey Votto）外，也排名全隊第二，打擊三圍也有.303/.351/.508水準，美國網站《FanGraphs》因此將他排名大聯盟前5大二壘手，他也於去年入選生涯首次明星賽。

吉奈特春訓至今出賽15場，39打席擊出13支安打，貢獻6分打點。根據《The Cincinnati Enquirer》報導，吉奈特由於預計6月才會歸隊，他的受傷對紅人影響相當大，紅人預計將本季才簽下小聯盟合約的前老虎內野手「小鷹俠」伊格列夏斯（Jose Iglesias）與當家游擊佩拉薩（Jose Peraza）遞補吉奈特空缺。
 

關鍵字： MLB紅人吉奈特
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