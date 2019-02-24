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「小鷹俠」加盟紅人 　與佩拉薩競爭游擊大關

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▲▼伊格列夏斯（Jose Iglesias）。（圖／達志影像／美聯社）

▲伊格列夏斯與紅人簽下小聯盟合約。（圖／達志影像／美聯社）

記者黃詩崴／綜合報導

「小鷹俠」伊格列夏斯（Jose Iglesias）今與紅人簽下小聯盟合約，外帶大聯盟春訓邀請，新賽季將與紅人當家游擊佩拉薩（Jose Peraza）共同競爭。

根據《NBCsports》報導，小鷹俠如果能夠上到大聯盟將能拿到250萬美元的薪水，另外還有100萬美元的激勵獎金。年僅29歲的伊格列夏斯上賽季出賽125場，打擊率0.269、5轟、48分打點，在21次盜壘嘗試中成功19次，在游擊大關的防守更是他一大賣點，上賽季守備率有0.983位居美聯第4。

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紅人總教練貝爾（David Bell）相當看好小鷹俠的加盟，「他增加了球隊的深度，他除了可以守游擊外，二壘、三壘也都能勝任。他曾經效力過很好的球隊有過贏球的經驗，假使他能夠升上大聯盟將能夠讓我們變得更好。」

▲▼佩拉薩（Jose Peraza）。（圖／達志影像／美聯社）

▲佩拉薩打擊火力優於小鷹俠。（圖／達志影像／美聯社）

不過貝爾也提到目前紅人的游擊大關還是會交給24歲的佩拉薩，因此伊格列夏斯有可能需要守二、三壘，這對於他來說將需要點時間適應，因為他已經5年沒有守過除了游擊的位置。

伊格列夏斯來自古巴，8年大聯盟生涯，先後效力過紅襪、老虎，生涯打擊三圍0.270/0.315/0.363，曾在2015年入選過明星賽，以防守見長的他，在2016、2017賽季防禦率都高居美聯游擊榜首。生涯游擊守備率也有0.985的高標。

▼伊格列夏斯有著優異的防守能力。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼伊格列夏斯（Jose Iglesias）。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 大聯盟紅人伊格列夏斯Jose Iglesias小鷹俠
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