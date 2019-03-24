日職／王柏融終結連4K低潮　掃安打推進得點圈

▲王柏融。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／綜合報導

日職24日進行官辦熱身賽最終戰，日本火腿與東京養樂多之戰，台灣時間中午12點開打，王柏融先發第3棒，擔任指定打擊，第二打席敲出安打，終結連4K。

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王柏融首打席面對養樂多先發高梨裕稔，兩好球後放掉內角低球站著被三振，火腿前兩局有2支安打沒有得分，4局下西川遙輝安打上壘，輪到王柏融打擊，他敲出右外野安打推進得點圈，終結連4K低潮，不過下一棒中田翔敲出雙殺打，大田泰示挨三振留下殘壘，4局結束火腿與養樂多仍是0比0僵局。

日本火腿前一戰對東京養樂多，全場只有1支安打以5比0落敗，王柏融先發第3棒，連3打席遭到三振，最後一場熱身賽要力圖振作。王柏融熱身賽出賽8場，23打數6安打，有 1發全壘打，6三振，打擊率0.261，上壘率0.25，長打率0.391。

火腿此戰由有原航平掛帥先發，他熱身賽出賽2戰，拿下1勝，累計7局，被敲5支安打，奪9次三振，失2分，防禦率2.57。養樂多先發投手則是高梨裕稔，他熱身賽有1勝1救援，累計6局，被敲4支安打，失2分，防禦率3。

日職開幕戰於29日星期五開打，日本火腿將在札幌巨蛋主場迎戰歐力士，王柏融將正式迎接日本例行賽。