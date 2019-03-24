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大谷生涯首季專打DH　天使教頭：專注打擊讓他更可怕

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▲▼大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

▲天使大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳瑞浩／綜合報導

大谷翔平自去年10月進行韌帶置換手術後已恢復訓練，新賽季他將專心擔任指定打擊，天使總教練奧斯瑪斯（Brad Ausmus）也表示，大谷是難得的奇才，專心打擊可以讓他表現更出色。

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根據天使記者柏林傑（Rhett Bollinger）報導，大谷將在新賽季擔任指定打擊，而他有望在5月復出，預計會在2020年球季恢復投球，今年球季也將是他生涯首度專心擔任指定打擊角色。

大谷表示，「每場比賽在大聯盟打擊都是一件很困難的事情，我生涯中沒有每場比賽都扮演打擊的角色，一直以來都是投球與打擊同時進行，我需要在本季好好體驗這種感覺，說不定會有我很多沒看過的東西。」

天使總教練奧斯瑪斯表示，「我們對他的傷勢還是很小心，不希望讓他打指定打擊影響他2020球季的投球，但他是難得的奇才，去年開季他就擔任指定打擊，若讓他回到這種角色是最完美的，專注將會讓他變得更強。」

▲▼2018年春訓，大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平已開始進行打擊練習（圖／達志影像／美聯社）

大谷去年賽季出賽104場比賽，在打擊表現上擊出22發全壘打，貢獻61分打點，打擊三圍可繳出.285 / .361 / .564表現，根據數據統計，大谷的擊球速度達到92.6英里相當出色，排名大聯盟第11名，去年球季225次擊球中有113次超過95英里，強勁球比率（hard-hit rate）達50.2%，並列大聯盟第10，前10名陣中都是紅襪貝茲（Mookie Betts）、釀酒人耶利奇（Christian Yelich）、洋基史丹頓（Giancarlo Stanton）等強打。

大谷隊友楚特（Mike Trout）也表示，「去年他繳出的數據令人難以置信，看到他今年在春訓還可以打到500英尺，他努力調整與訓練讓我感覺很興奮。」

關鍵字： MLB天使大谷翔平
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