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大谷翔平開刀後首度打BP　教頭：已經準備好了！

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▲▼2018年春訓，大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

▲春訓大谷翔平首度進行練打。（圖／達志影像／美聯社）

記者路皓惟／綜合報導

天使「二刀流」大谷翔平台北時間18日進行首次打擊練習，這是他自去年10月1日進行手肘韌帶置換手術以來，首度進行室外打擊練習。根據天使球團說法，大谷復原速度符合預期，預計5月可以以指定打擊身份回歸。

大谷翔平先是進行丟球練習暖身，接著打Tee座練打約10顆球，隨後跟著教練進到打擊籠內進行打擊練習，整體調整情況漸入佳境，下一步將會是實戰打擊練習，這也將是他傷癒首度面對真實的投手。

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「今天早上我跟大谷翔平談過了，也跟醫護人員聊過。」天使總教練奧斯瑪斯（Brad Ausmus）表示，「他們認為大谷已經準備好了，我相信他們。」

大谷翔平每週進行3次傳球練習，但球團主要重點還是讓他在打擊做好準備，因為手肘開刀今年確定不會登板投球。即使大谷復原情況順利，但針對復出時間表，奧斯瑪斯仍是比較保守，「我不想加上任何時間框架，一切看醫療團隊的評估。」

室外打擊練習沒有護網的限制，球員可以盡情揮棒。奧斯瑪斯認為，比起在室內練習，來到室外打擊也象徵選手復原的一大進步，「來到室外可以看到外野牆，這些全壘打牆能夠激發球員力量，所以來到室外練打是個很大的進步。」

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

關鍵字： 大谷翔平天使
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