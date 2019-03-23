UBA／球來就投！　吳彥侖帶領義守射垮台師大「老四驚奇」

▲吳彥侖第四節4顆三分彈，成為義守贏球功臣。（圖／大專體總提供）

記者潘泓鈺／台北報導

儘管上半場一分未得，吳彥侖第四節狂飆4顆三分球，轟進16分幫助義守以90比68上演「老四驚奇」擊敗台師大，隊史首闖冠軍戰。吳彥侖賽後表示，大家都說小巨蛋的籃子不好投，但在教練謝玉娟以及隊友鼓勵之下，「球來就投」勇敢出手，才能夠爆冷獲勝。

「雖然大家賽前都不看好我們，但我們這些大四生沒有在管那些，加上其他球隊還有連勝、衛冕的壓力，我們反而可以好好盡情享受比賽。」吳彥侖說道。

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107學年度富邦人壽UBA男一級四強賽，上半場完全沒有分數進帳，吳彥侖在關鍵的決勝節甦醒，前5分鐘狂飆4顆三分球，全場得到的16分都集中在第四節，幫助義守以上剋下。

上一次兩軍對決2月26日的複賽，吳彥侖就是義守對台師大打最順手的球員，同樣是在上半場一分未得，下半場爆發砍進17分。雖然該役義守仍以70比87成為台師大19連勝的祭品，不過在更重要的四強賽報了一箭之仇。

▲義守爆冷台師大，隊史首闖冠軍戰。（圖／大專體總提供）

「雖然大家都說小巨蛋的籃子比較難投，但中場小娟姐、隊友都一直鼓勵我勇敢出手，我也透過出手來適應籃筐，到了最後反而是怎麼投怎麼進，像有一次的後仰跳投，出手時我以為短了，沒想到還是被我投進了這顆運氣球。」

攻下全隊最高19分，同時也是義守能夠在上半場與台師大抗衡的徐鉦順表示，其實吳彥侖在中場休息時對於上半場的表現感到很悶，不過他第四節「人來瘋」的特質感染了全隊，也帶起陳諾以一同飆分，幫助義守隊史首次打進冠軍戰。