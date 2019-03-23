救援王金柏瑞快有工作了！　傳釀酒人、勇士二擇一

▲現役救援王金柏瑞（Craig Kimbrel）。（圖／達志影像／美聯社）

記者路皓惟／綜合報導

身為大聯盟最強終結者之一，現役救援王金柏瑞（Craig Kimbrel）還沒找到工作，不過漫長的等待即將要結束了，根據《The Athletic》記者歐布萊恩（David O’Brien）報導，金柏瑞將在釀酒人和勇士之間做最後抉擇。

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不過這項消息並未獲得勇士球團證實，根據大聯盟記者鮑曼（Mark Bowman）消息來源，勇士打從一開始就沒有正式向金柏瑞提出報價，另外有消息指出，勇士在先前就已經對他喪失興趣。

勇士隊牛棚兩名大將都傳出傷勢，歐戴（Darren O'Day）出現前臂緊蹦的狀況，而明特（A.J. Minter）則是肩膀不適，兩人的復原情況可能牽動著球團是否簽下金柏瑞。

至於釀酒人方面，同樣面臨到傷勢問題，後援投手奈伯（Corey Knebel）右手肘傳出傷勢，正在評估傷勢情況，而終結者傑佛瑞斯（Jeremy Jeffress）肩膀舊傷仍有痠痛狀況，恐無法開季歸隊，渥西爾（Bobby Wahl）膝蓋動刀今年球季確定報銷。

除了釀酒人和勇士之外，據報導指出，光芒仍在觀望金柏瑞，至於國民隊則是確定退出角逐行列。

30歲的金柏瑞在大聯盟打滾9年，生涯累積333次救援成功，排現役球員第一名。上季63場出賽，以優異的2.74防禦率、拿下42次救援成功，並幫助紅襪奪得相隔5年的世界大賽冠軍。

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