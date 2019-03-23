UBA／世新中止北市大11連勝神話　隊史首闖冠軍戰

▲世新粉碎北市大11連勝神話，隊史首闖冠軍戰。（圖／記者洪偵源攝）

記者潘泓鈺／台北報導

本學年度男女籃唯一不敗球隊，北市大23日四強賽台北小巨蛋對決這兩季的大黑馬世新。儘管上半場陷入9分落後，陳亭羽帶領下狂拉一波15比2攻勢，北市大3節打完追到1分差，決勝節形成拉鋸，林蝶倒數17.7秒致勝放籃，用生涯新高24分的表現，終場51比49，世新隊史首闖冠軍戰。

北市大複賽終結文化女籃跨季60連勝，預賽、複賽11戰全勝直闖四強，挑戰學校合併的首冠。北市大前身北體，UBA賽場從沒有輸過世新，包含預賽的75比66獲勝。世新去年也曾踏進小巨蛋，是近年的黑馬球隊，去年的第3名追平隊史最佳紀錄，不過他們與佛光是四強中唯一沒有冠軍戰經驗球隊，總教練何正峰表示，球隊已完成短期目標，希望今年能夠再推向更高峰。

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世新首節靠著林蝶的壓哨中距離打板取得13比10領先，次節北市大命中率持續低迷，林蝶不斷強攻禁區、梁雅媚讀秒階段上籃得手，一舉將分差擴大到9分。

▲林蝶用生涯新高24分，把世新送進冠軍戰。（圖／記者洪偵源攝）

易籃後，北市大在陳亭羽三分球加三分打帶領下，狂拉出一波15比2攻勢反倒2分超前，10.6秒吳孟蕎快攻轉身上籃幫助世新追平比分，加上北市大總教練錢薇娟技術犯規，陳育緹加罰，世新帶著1分優勢進入決勝節。

陳亭羽、林蝶兩隊禁區主力較勁形成拉鋸戰，林蝶17.7秒致勝放籃，2.3秒再迫使朱育勤發生失誤，終場2分之差驚險寫下歷史。

世新大學在這2年中止3個「天敵」台師大、佛光、文化的漫長對戰連敗紀錄，繼86、87學年度連闖四強其中拿下第87學年度季軍，此役擊敗不敗軍團北市大，拿下隊史對戰首勝，也是首次打進冠軍戰，確定創下最佳成績。